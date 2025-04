ALTENKIRCHEN – GUMMERSBACH – Fahr-Sicherheitstraining der Kreisverkehrswacht Altenkirchen für Fahranfänger

Die Kreisverkehrswacht Altenkirchen lädt Fahranfänger aus dem AK-Land im Alter von 17 bis 25 Jahren am Samstag, 26.April 2025 (letzter Tag der Osterferien!), von 10 bis 16 Uhr auf den Übungsplatz in Gum­mersbach zu einem Sicherheitstraining für Pkw-Fahrer ein. Das Training beinhaltet praktische Übun­gen mit den selbst zu stellenden Pkws und moderierte Gespräche. Unter Anleitung von erfahrenen Trainern beschäftigen sich die Teilnehmer mit realen Fahrsituationen. Die Verkehrswacht und die Sebasti­an-Stahl-Stiftung unterstützen das Training, sodass den Teilnehmern keine Kosten entstehen. Interessenten können sich bis Sonntag, 13. April 2025 anmelden über E-Mail: anfrage@kreisverkehrswacht-altenkirchen.de Die Anmeldung muss Vor- und Nachname des Teilneh­mers enthalten, Geburtsdatum, Wohnanschrift sowie die E-Mail-Adresse. Über E-Mail gibt es dann nach Ablauf der Anmeldefrist weitere Hinweise, die Bestätigung der Anmeldung oder eine Absage, wenn die maximale Teilnehmerzahl von 12 erreicht ist. Die Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfol­ge der Anmeldungen. Weitere Hinweise gibt es auch auf der Homepage www.kreisverkehrswacht-altenkirchen.de.