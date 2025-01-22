ALTENKIRCHEN – Große Spendenaktion der „Altenkirchener Marktwurst“ für den Hospizverein Altenkirchen

Im Rahmen des diesjährigen Stadtfestes am Wochenende des 2. und 3. Mai engagierte sich die „Altenkirchener Marktwurst“ erneut für einen guten Zweck. Mit einem Verkaufsstand vor dem Gebäude von „Wäller Sport“ präsentierten die freiwilligen Helfer ihre Spezialitäten und sammelten gleichzeitig Spenden zugunsten des Hospizvereins Altenkirchen.

Die Initiative der „Altenkirchener Marktwurst“ unterstützt regelmäßig unterschiedliche Vereine und soziale Projekte in der Region Altenkirchen. Besonders der verkaufsoffene Sonntag bot eine gute Gelegenheit, viele Besucher anzusprechen und auf die wichtige Arbeit des Hospizvereins aufmerksam zu machen. Neben Würstchen und weiteren Leckereien standen dabei vor allem Gespräche und Informationen über die Hospizarbeit im Mittelpunkt.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf wurde als Spende für den Hospizverein Altenkirchen gesammelt. Durch die große Unterstützung der Besucher kam bei den Verkaufsaktionen ein Betrag von insgesamt 500 Euro zusammen. Die Spendensumme wurde am 20. Mai im Rahmen eines kleinen Frühstücks offiziell an den Hospizverein übergeben. Dabei erhielten die Mitglieder der „Marktwurst-Familie“ auch einen Einblick in die Arbeit und die Bedeutung des Hospizvereins für die Region.

Zum Abschluss bedankten sich sowohl die „Altenkirchener Marktwurst“ als auch der Hospizverein herzlich bei allen Unterstützern, Helfern und Besuchern, die mit ihrem Engagement und ihren Einkäufen diese gelungene Spendenaktion möglich gemacht haben. Foto: Janka Bläcker-Strauch