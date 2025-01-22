ALTENKIRCHEN – Goldenes Trio bei Bundesranglistenturnier – Turhan, Weiss und Do überzeugen bei den NRW-Open!

Nahezu ausnahmslos kann man das Kontrahentenniveau aller Teammitglieder der sportlichen Gesandtschaft von SPORTING Taekwondo als zielstrebig und schwierig zu durchbrechen bezeichnen. Umso erwähnenswerter ist hier die Unbezwinglichkeit von Eugen Kiefers Sportlern, die sich von der aggressiven und auch sportlich qualitativ hochwertigen Art der Gegner nicht beherrschen ließen und mit vehementem Siegeswillen diese durch den Gegner gestellten, aber auch inneren Widerstände durchbrachen und ihren Wettkampf erfolgreich abschlossen.

Bronze erreichten Eliah Wagner, Nisa Turhan, Luis Schulz, Noah Klassert und Silas Anel-Fernandez. Letzterer nahm sich, nach einem souveränen Sieg im Vorkampf, durch einige Unachtsamkeiten in der letzten Runde seines Halbfinalkampfes trotz Überlegenheit selbst den Sieg, indem er bei hohem Punktevorsprung immer wieder von der Kampffläche trat und durch diese Überanzahl an Verfehlungen disqualifiziert wurde.

Die Sachsen-Anhalt-Goldmedailleistinnen Ronja Maria Jungbluth und Julia Schwarz waren jeweils in ihren Medaillenkämpfen verletzungsbedingt eingeschränkt und konnten ihr Potenzial nicht vollends ausschöpfen. Auch Alissa Weiss kam trotz ihrer gewohnten Kopftrefferstärke nicht aufs Podest.

Enorme Durchsetzungsstärke zeigte Emma Marilene Schleifenbaum. Sie setzte ihre Reichweitenvorteile in den ersten beiden Kämpfen taktisch immer besser durch und wurde erst im Finale durch die diesjährige Welt- und Europameisterschaftsteilnehmerin an der Goldmedaille gehindert.

Das Silbermedaillenduett des Teams komplettierte Louie Tyron Vierschilling. Er beendete alle Runden seines Halbfinales vorzeitig durch Überlegenheit und trat im Finale gegen Vereinskamerad und Saarland-Open-Sieger Wladimir Weiss an, der ebenfalls zuvor einen hart zu kämpfenden Gegner besiegte.

In diesem internen SPORTING-Finale siegte Weiss und holte sich die Erstplatzierung, welche auch Sang Do Duc erhielt. -Letzterer trat als Jugendlicher freiwillig in der Erwachsenen-Klasse an und sammelte hier nach der erkämpften Drittplatzierung bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen weitere Ranglistenpunkte bei den Herren (Ü-18).

Am markantesten glänzte an diesem Tag Seyma Turhan mit ihrer Leistung. Drei Gegnerinnen hintereinander dominierte sie in jeder Runde ohne Chance ihrer Kontrahentinnen, welche teilweise selbst sehr dominant, siegeswillig und sportlich hochwertig in die Kämpfe gingen. Turhan gewann mitunter durch pro frequentierte Trittkombinationen mit einhergehender Präzision und Zielgerichtetheit.