ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen

Donnerstag, 11.06.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen, in der Hochstraße, durch. Hierbei konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei