ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen

Dienstag, 13. Januar 2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 256 in Altenkirchen, Höhe Bergenhausen, durch. Hierbei konnten insgesamt 77 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle Polizei