ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen
Dienstag, 23. September 2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Birkenbeul, Höhenstraße, durch. Am Nachmittag erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen in der Hochstraße in Altenkirchen. Insgesamt konnten neun Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle Polizei