ALTENKIRCHEN – Genuss und Musik für den guten Zweck – Gage geht an die Notschlafstelle des Caritasverbandes Rhein-Sieg e.V. in Altenkirchen

Was passt besser zum klassischen italienischen Aperitif als eine gute Live-Musik? Mehrfach begleitete seit dem späten Frühling der Singer und Songwriter Oliver Klein mit Gesang und Gitarre dieses wunderbare Ritual zum Einläuten des Wochenendes an Freitagabenden an der Piazza Adenauer im La Piccola – „Aperitivo & Vibes“. Der kleine italienische Feinkostladen La Piccola – vino e più lud zum Aperitivo Italiano und typischen Snacks ein. Wie zuvor schon mehrfach verzichtete der Künstler auch diese Male auf eine Gage, sondern spendete das Geld, das die begeisterten Gäste ihm in den Hut gaben, an die Notschlafstelle für Wohnungslose in Altenkirchen. An drei Abenden hatte der Musiker insgesamt 383 Euro eingespielt, die Oliver Klein gemeinsam mit Nadine Grifone an Manfred Glaßner, den ehrenamtlichen Koordinator des Teams der Notschlafstelle, übergaben. „Wir benötigen immer wieder Spenden, für Essensgutscheine, die in drei Gaststätten in Altenkirchen eingelöst werden können, aber auch für Fahrtkosten zu Beratungsstellen zum Beispiel“, bedankte sich Glaßner herzlich bei beiden.

Rund fünf Dutzend Übernachtungen hatte es im vergangenen Jahr in der Notschlafstelle gegeben. Dem rein ehrenamtlichen Team – das sich stets auch über Verstärkung freut -, hilft es dann sehr, wenn es unbürokratisch Geld für ein Busticket ausgeben kann. „Oft kommen Menschen in einer einmaligen Notlage, andere suchen vorübergehend in der Gegend einen Unterschlupf, wieder andere sind schon lange ohne Wohnung und ziehen von Couch zu Couch“, erzählt Glaßner von vielfältigen Notlagen. Bewährt habe sich deshalb die räumliche Nähe der Notschlafstelle zur Caritas-Fachberatungsstelle „Wohnraumsicherung“. Foto: N. Grifone, S. Hoffman