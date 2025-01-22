ALTENKIRCHEN – Gemeinsame Nikolausfeier von Caritas und Diakonie in Altenkirchen

100 Gäste, darunter auch Bürgermeister Fred Jüngerich sowie zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sprachtreffs werden erwartet, wenn der Nikolaus wieder in das Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Altenkirchen einzieht. Gemeinsam laden der Caritasverband Rhein-Sieg e. V., die „Aktion Neue Nachbarn“, das Projekt FamilienRaum, die Gemeindecaritas sowie der Jugendmigrationsdienst (JMD) des Diakonischen Werks Altenkirchen auch in diesem Jahr wieder herzlich zur adventlichen Feier für Samstag, 29. November 2025, 15 Uhr in das Pfarrheim, Rathausstraße 9 in Altenkirchen ein. Mit zahlreichen Angeboten für Kinder und einem bunten Mitbring-Buffet wird der Nachmittag kurzweilig, jedes Kind darf sich darüber hinaus auf ein persönliches Geschenk vom Nikolaus freuen.

Ein besonderes Highlight ist eine kreative Gemeinschaftsaktion, bei der alle Gäste miteinander etwas für den Weihnachtsbaum am Stadtbüro in Altenkirchen gestalten. Das Ergebnis wird dort von allen Passantinnen und Passanten bewundert werden können.

„Wir möchten einen festlichen Nachmittag voller Freude, Gemeinschaft und Besinnlichkeit erleben – besonders für die Kinder, die in dieser besonderen Zeit im Mittelpunkt stehen“, so Stephanie Neuhaus, Integrationsbeauftragte der Aktion Neue Nachbarn im Caritasverband Rhein-Sieg e. V. Um Anmeldung bis zum 26.11.2025 wird gebeten bei Stephanie Neuhaus unter 0170 5553683 oder Brigitte Schäfer unter 0157 35375901 oder per E-Mail unter stephanie.neuhaus@caritas-rheinsieg.de.