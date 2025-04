ALTENKIRCHEN – Für den Fall des Falles: Erste Hilfe „Fresh-up“-Kurs für Ehrenamtliche im Landkreis Altenkirchen

Gerade Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, haben regelmäßig Kontakt mit anderen Menschen. Nicht selten kann es dabei auch zu Notfallsituationen kommen, in denen Erste Hilfe nötig ist. Wichtig: Man sollte die eigenen Kenntnisse in Erster Hilfe regelmäßig auffrischen. Aus diesem Grund organisiert das „Netzwerk Ehrenamt“ im Landkreis Altenkirchen in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) einen Auffrischungskurs mit dem Titel „Erste Hilfe Fresh-Up“ für ehrenamtlich tätige Personen im Landkreis Altenkirchen. Der Kurs besteht aus drei Unterrichtseinheiten und findet am Mittwoch, 7. Mai, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr, im Bürgerhaus Katzenbach statt (Dorfstraße 75, 57548 Kirchen-Katzenbach).

„Hilfeleistungen sollen trainiert und in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden“, so der Rat von Jörg Gerharz, Ausbildungsbeauftragter des DRK im Kreisverband Altenkirchen. Innerhalb der drei Unterrichtsstunden werden die wichtigsten Maßnahmen in Erster Hilfe noch einmal in Theorie und kurzem Praxisanteil vermittelt. Die Themen sind teilnehmerorientiert, so dass jeder seine persönlichen Fragen stellen kann. Einer der wichtigsten Bestandteile des Kurses wird das Thema der Wiederbelebung als Sofortmaßnahme sein.

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird bescheinigt und ist für die Teilnehmer kostenlos. Wichtig: Der Kurs kann nicht für den Führerscheinerwerb genutzt werden. Anmeldeschluss ist der 5. Mai. Anmeldungen: Agnes Brück, Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises Altenkirchen, Tel.: 02681-812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de.