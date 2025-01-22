ALTENKIRCHEN – Friedhelm Adorf ist Mitglied bei der ASG Altenkirchen mit Startpass für die LG Rhein-Wied

Am 27. April um 22:50 Uhr wird in der ARD eine SWR-Produktion gezeigt für die Serie „ARD-Wissen“ mit dem Titel. „Mein Körper. Mein Alter – Wer bestimmt, wie alt ich bin?“ Von Andrea Wiehager-Philippi, freie Journalistin und Regisseurin. Eine Doku über unseren Einfluss auf das Altern. Man ist so alt, wie man sich fühlt – Phrase oder Wirklichkeit?

Damit beschäftigt sich eine neue Doku von „ARD Wissen“. Sie geht der Frage nach, inwieweit der Alterungsprozess beeinflusst werden kann und welche Faktoren eine Rolle spielen. Dabei nähert sie sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Denn Fakt ist: Jeder Mensch altert anders. Die Doku ist eine Produktion des SWR für „ARD-Wissen“ und wird am 27. April um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab diesem Datum auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

Kann ich jünger werden?

Wie können wir unser biologisches Alter beeinflussen?

Einer der Hauptakteure, der über mehrere Wochen mit der Kamera begleitet wurde, ist der 82 -jährige Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen)

Friedhelm Adorf, „Er läuft allen davon!“

Neben der Schauspielerin Gesine Cukrowski ist der 82-jährige Friedhelm Adorf aus dem kleinen Ort Heupelzen am Beulskopf bei Altenkirchen einer der Protagonisten der Doku! Adorf entdeckte mit 50 Jahren die Leichtathletik für sich und nahm ab 2010 regelmäßig an nationalen und internationalen Meisterschaften teil. Seither trainiert er konsequent und läuft den Jungen davon. Mittlerweile zieren ihn 32 Deutsche-, 29 Europa- und 13 Weltmeistertitel! Das Filmteam um die Regisseurin Andrea Wiehager-Philippi (Terra Xplore, Mein Körper, Menschen Hautnah u.a.) begleitete Adorf im März auch zu den Deutschen Hallenmeisterschaften in Düsseldorf! Wird er den Titel erringen – und wie schafft er es, so fit zu bleiben?

Über den nachstehenden Link kommt man zu den Regie- und Drehbucharbeiten der freien Journalistin Andrea Wiehager-Philippi die u.a. für die ARD und das ZDF arbeitet. Filmografie Andrea Wiehager-Philippi – fernsehserien.de. Foto: Lutwin Jungmann