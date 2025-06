ALTENKIRCHEN – Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. startet mit bewährter Spitze und drei neuen Vorstandsmitgliedern ins nächste Jahrzehnt

Auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung hat der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. einen großen Teil des Vorstands in seinem Amt bestätigt und den Blick sowohl zurück auf das ereignisreiche Jubiläumsjahr 2024 als auch nach vorn in die Zukunft gerichtet.

Margret Staal und Gerda Prinz wurden als geschäftsführende Vorständinnen im Amt bestätigt. Neu in das geschäftsführende Vorstandsteam wurde Holger Diwo gewählt. Als Beisitzer*innen wurden Anja Eich und Holger Schrick erneut bestätigt. Frischen Wind bringen die neu gewählten Beisitzerinnen Elisabeth Dürr und Rebecca Seuser ins Team. Olaf Riesener-Seifert, bislang im geschäftsführenden Vorstand aktiv, bleibt dem Verein als Beisitzer erhalten.

Besonders gewürdigt wurden Conny Obenauer und Olaf Riesener-Seifert, die als Gründungsvorstände den Verein von Anfang an geprägt haben und dem Verein nun weiterhin als Mitglieder bzw. Beisitzer mit ihrer Erfahrung und ihrem Ideenreichtum erhalten bleiben. „Conny und Olaf haben über ein Jahrzehnt hinweg mit unglaublich viel Herzblut und Weitblick die Idee des Vereins geprägt. Ihr Engagement war und ist ein Geschenk für die Region – wir sind sehr dankbar, dass sie uns weiterhin mit ihrem Wissen und ihrer Begeisterung zur Seite stehen“, so Margret Staal.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr war geprägt vom zehnjährigen Jubiläum, das 2024 im und um den Regionalladen Unikum in der Bahnhofstraße gefeiert wurde. Zahlreiche Unterstützerinnen, Wegbegleiterinnen und Interessierte kamen zusammen, um gemeinsam zu feiern und auf das Erreichte anzustoßen. Gleichzeitig fanden bewährte Veranstaltungen wie die Samen- und Pflanzentauschbörse, die beliebte Sauerkraut-Werkstatt, die Tomatenvielfalt mit Manfred Durben, Lesungen sowie „Unikum unterwegs“ mit Einblicken bei Regal-Mietern statt.

Die Vereinsgeschichte reicht bis ins Jahr 2013 zurück, als ein Arbeitskreis des Netzwerks WIBeN e.V. die Idee der Verstärkung regionalen Wirtschaftens konkretisierte. Aus einer Infoveranstaltung heraus entstand der Wunsch nach einem Regionalladen als Ort der Begegnung, der Sichtbarmachung und Vermarktung regionaler Produkte und der Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit. Bereits am 18. Dezember 2013 wurde der Verein gegründet, am 7. Februar 2014 bereits eröffnete der Regionalladen Unikum.

Heute bietet das Unikum rund 120 Regal-Mietern Raum, ihre regionalen Produkte, handwerklichen Arbeiten und Dienstleistungen sichtbar zu machen. Der Laden dient als Schaufenster für die Menschen in der Region aber auch für Besucher und Touristen, welche Vielfalt an Produkten hier regional erzeugt werden. Er eröffnet die Möglichkeit regionale Produkte gebündelt an einem Ort zu erwerben und ermöglicht so nachhaltiges Wirtschaften auf sehr konkrete Weise durch kurze Wege. Hier ist ein Marktplatz für regionale Produzenten unterschiedlichster Art, die wiederum keine eigenen für sie zusätzlich kaum zu leistende Vermarktungsstrukturen aufbauen müssen. Der Laden wird gemeinsam von einer Koordinatorin, einem ehrenamtlichen Team und dem Verein getragen – und versteht sich auch als Plattform für Bildung, Kultur und regionale Vernetzung. Neben dem Verkauf organisiert der Verein Informationsabende, Workshop und beteiligt sich an lokalen Veranstaltungen. Ein Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2025 zeigte: Der Verein bleibt aktiv und offen für neue Ideen. Weitere Termine von „Unikum unterwegs“, Vorträge und Mitmachaktionen sind bereits in Planung. Der Förderverein möchte weiterhin Räume für nachhaltiges, regionales Handeln schaffen – gemeinsam mit alten und neuen Mitstreitern.

Ein Besuch im Unikum lohnt sich jederzeit – ob vor Ort oder digital über die Website des Vereins, auf der auch die aktuellen Termine für „Verkostungen im Laden“ Besuchen bei Erzeugern oder Infoveranstaltungen zu finden sind. www.unikum-regionalladen.de er sich engagieren möchte, sei es als Mitglied oder im Ladenteam, kann sich gerne direkt an Koordinatorin Anja Eich wenden.