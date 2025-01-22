ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Sitzung des Verbandsgemeinderates

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen Wasserschaden Kindertagesstätte Kircheib Neubau einer Mensa an der Erich Kästner-Grundschule Kooperationsvertrag zur Fortführung eines „Touristischen Backoffice“ beim Landkreis Altenkirchen LEADER-Kooperationsvorhaben zur Erstellung eines touristisch-kulturellen Konzeptes zum Thema „Raiffeisen“ mit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Bauangelegenheit Vertragsangelegenheit Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister