ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Sitzung des Verbandsgemeinderates
Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
- Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald
- Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen
- Wasserschaden Kindertagesstätte Kircheib
- Neubau einer Mensa an der Erich Kästner-Grundschule
- Kooperationsvertrag zur Fortführung eines „Touristischen Backoffice“ beim Landkreis Altenkirchen
- LEADER-Kooperationsvorhaben zur Erstellung eines touristisch-kulturellen Konzeptes zum Thema „Raiffeisen“ mit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Bauangelegenheit
- Vertragsangelegenheit
- Verschiedenes
Fred Jüngerich, Bürgermeister