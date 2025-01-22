Bürgerkurier

ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Sitzung des Verbandsgemeinderates

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
  2. Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald
  3. Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen
  4. Wasserschaden Kindertagesstätte Kircheib
  5. Neubau einer Mensa an der Erich Kästner-Grundschule
  6. Kooperationsvertrag zur Fortführung eines „Touristischen Backoffice“ beim Landkreis Altenkirchen
  7. LEADER-Kooperationsvorhaben zur Erstellung eines touristisch-kulturellen Konzeptes zum Thema „Raiffeisen“ mit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)
  8. Verschiedenes
  9. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Bauangelegenheit
  2. Vertragsangelegenheit
  3. Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister

