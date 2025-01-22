ALTENKIRCHEN –FELDENKRAIS® – Bewusstheit durch Bewegung ist mit neuen Kursen im Haus Felsenkeller sehr gefragt.

Wer noch nie von FELDENKRAIS gehört hat, ist hier genau richtig. Die Methode wurde von dem israelischen Physiker und Judomeister Dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984) entwickelt. Wegen einer Knieverletzung, die ihn leicht hätte an den Rollstuhl fesseln können, begann er, mit leichten Bewegungen zu experimentieren. Dabei half ihm einerseits sein Wissen als Physiker und andererseits die praktische Arbeit mit Bewegungsabläufen in Judo. So hat er seine Methode immer mehr verfeinert und konnte damit nicht nur sich selbst, sondern auch vielen anderen Menschen helfen.

Bei der Feldenkrais-Methode geht es um körperliches Lernen. Mit Hilfe von langsamen, aufmerksam ausgeführten Bewegungen werden Bewegungsmuster erspürt, neue Bewegungsmöglichkeiten erforscht, variiert und in das Nervensystem integriert.

Viele Menschen lernen die FELDENKRAIS-Methode in der Reha-Klinik kennen und schätzen. Sie eignet sich aber nicht nur für Kranke, sondern für alle Menschen, die fernab von Bewertung oder Leistung ihre Vitalität erhalten und Beweglichkeit, Haltung sowie Gleichgewichtssinn verbessern möchten. Kleine, leichte, aufmerksam oder spielerisch ausgeführte Bewegungen mit Variationen laden das Gehirn ein, Wege zu finden, die leichter gehen und besser koordiniert sind. FELDENKRAIS ist offen für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrungen. Immer mittwochs, vom 07.01. – 04.02., wird an fünf Terminen von 19:30 – 20:45 Uhr geübt. Die Gebühr beträgt 68 €.

Ergänzend zu diesem Kurs gibt es für frühaktive Menschen auch den Früher Vogel-Kurs am Vormittag. Immer donnerstags, vom 08.01 – 05.02., wird an ebenfalls fünf Terminen von 10 –11:15 Uhr geübt und die Gebühr beträgt ebenfalls 68 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.