ALTENKIRCHEN – Familiencircus „Ronelli“ erneut in Altenkirchen

Nach einigen wieder gut besuchten Vorstellungen in Fürthen sowie einem Schulprojekt in Friesenhagen gibt sich der Familiencircus „Ronelli“ erneut die Ehre in Altenkirchen. Neben dem altbewährten Programm bietet man diesmal einige Neuheiten an. So tritt beispielsweise ein Nachwuchscowboy als Lassospieler und Messerwerfer auf. „Koch“ Neven Ronelli bewährt sich mit anspruchsvollen Tellerjonglagen. Auch der Spiderman führt am Luftring tolle Kunststücke auf. Einer der Höhepunkte dürfte die reizende Darbietung einer jungen Dame auf dem Drahtseil sein. Daneben treten riesige Comicfiguren vor das Publikum. In der Restauration steht ständig frisch zubereitetes Popcorn zur Verfügung. Die erste Vorstellung auf dem Festplatz von Fluterschen bei Altenkirchen hat man für kommenden Donnerstag, 10. April, um 16 Uhr terminiert. Auch an den beiden Folgetagen beginnt man zur selben Zeit. Am Sonntag jedoch betreten die Akteure die Manege schon um 11 Uhr. Dann ist großer Kinder-Mitmach-Tag zu reduzierten Eintrittspreisen angesagt. Nach Altenkirchen steuern die Circusleute Hachenburg und dort den Festplatz in der Altstadt an. Zwischen Sonntag, 19. April und Sonntag, 27. April stehen insgesamt acht Vorstellungen auf dem Plan von „Ronelli“. (bt) Foto: Bernhard Theis