ALTENKIRCHEN – Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen beteiligt sich an Demo für Demokratie und Vielfalt

Der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen wird am Sonntag, den 2. Februar 2025, mit einer Abordnung an der Demo für Demokratie und Vielfalt teilnehmen. Die Veranstaltung findet von 14:00 bis 16:00 Uhr auf dem Schlossplatz in Altenkirchen statt und wird von Fridays for Future und Parents for Future Altenkirchen organisiert.

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ setzt der Kirchenkreis ein sichtbares Zeichen für Menschenwürde, Solidarität, Freiheit und Toleranz. Angesichts wachsender Gefährdungen demokratischer Werte ruft der Kirchenkreis dazu auf, gemeinsam Präsenz zu zeigen und sich klar gegen menschenfeindliche Ideologien und rechtsextreme Strömungen zu positionieren. Treffpunkt für Teilnehmende aus dem Kirchenkreis ist das Banner mit der Aufschrift: „Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen“. Alle Interessierten sind eingeladen, sich anzuschließen, Plakate und Transparente mitzubringen und ein starkes Zeichen für eine gerechte und vielfältige Zukunft zu setzen. Die Beteiligung an der Demo knüpft an das Votum der Synode des Kirchenkreises an, das am 9. November 2024 anlässlich des 90. Jahrestages der Barmer Theologischen Erklärung verabschiedet wurde. Darin wird die Verantwortung betont, sich für christliche Werte und demokratische Prinzipien einzusetzen und gegen rechtsextreme Ideologien Stellung zu beziehen. Gemeinsam für eine lebendige Demokratie und eine offene Gesellschaft – wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer! Weitere Informationen: https://kk-ak.de/demo-fuer-demokratie-und-vielfalt/