ALTENKIRCHEN – Evangelische Kirchenkreise Altenkirchen und Wied würdigen Schulreferenten Pfarrer Martin Autschbach zum Ruhestand

Nach 28 Jahren engagierten Wirkens als Schulreferent der Kirchenkreise Altenkirchen und Wied ist Pfarrer Martin Autschbach zum 31. Dezember 2024 in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Die Altenkirchener Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide würdigt gemeinsam mit ihrem Amtskollegen aus dem Kirchenkreis Wied, Pfarrer Detlef Kowalski, seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz für die evangelische Kirche in Schule und Gesellschaft mit großer Dankbarkeit.

„Pfarrer Autschbach hat in unserer Kirche und insbesondere in der Bildungslandschaft unserer Region unverzichtbare Spuren hinterlassen. Sein Wirken war dreifach bedeutsam: Er war ein sichtbares Zeichen der kirchlichen Präsenz in der Schule, ein wertvoller Ansprechpartner für Lehrkräfte und Lernende. Zudem prägte er als kreativer Impulsgeber den Religionsunterricht, indem er Kindern und Jugendlichen nicht nur Raum zum Fragen und Suchen gab, sondern sie aktiv in theologisches Denken und Arbeiten einband. Nicht zuletzt war er ein geschätzter Partner und Netzwerker, der mit fachlicher und kommunikativer Kompetenz maßgeblich zur Qualitätsentwicklung und -sicherung des Religionsunterrichts beigetragen hat“, so Aufderheide und Kowalski unisono.

Darüber hinaus war Autschbach wesentlich in der Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit tätig. Dies zeigte sich nicht zuletzt in der Verlegung von Stolpersteinen in Altenkirchen, in groß angelegten Schulprojekten sowie in grundsätzlichen Bildungsangeboten zu diesem wichtigen Thema.

Eine persönliche Verabschiedung in Präsenz ist aus gesundheitlichen Gründen zur Zeit leider nicht möglich. Dennoch soll sein außerordentliches Engagement nicht ungewürdigt bleiben. „Wir danken Pfarrer Autschbach von Herzen für seinen jahrzehntelangen Dienst und seine inspirierende Arbeit.“

Seinem Nachfolger, Pfarrer Dr. Kai Horstmann, der am 21. März um 15 Uhr in der Christuskirche in Altenkirchen eingeführt wird, wünscht Autschbach Gottes Segen in Gestalt von Einfallsreichtum und Geduld in der Fortbildungsarbeit.

Die Evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied schließen sich diesen Worten an und wünschen Martin Autschbach für seinen neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Freude und Gottes Segen. Foto: Petra Stroh

Foto: Martin Autschbach (m) in seinem Element – hier bei einer Führung seines Pfarrkollegiums zu Orten der Erinnerungskultur in Altenkirchen