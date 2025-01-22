ALTENKIRCHEN – Evangelische Bank unterstützt den Notfallfonds des Diakonischen Werkes Altenkirchen

Der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen erhielt eine Spende der Evangelischen Bank zugunsten des Notfallfonds des Diakonischen Werkes Altenkirchen in Höhe von 500 Euro. Am 20. November 2025 besuchte Stephan Kube, Regionaldirektor der Evangelischen Bank, den Kirchenkreis, um sich über die Arbeit des Diakonischen Werkes und des Notfallfonds zu informieren und die Spende zu übergeben.

Der Notfallfonds dient der kurzfristigen Unterstützung von Menschen in finanziellen Notlagen, die in einem der verschiedenen Fachdienste des Diakonischen Werkes beraten werden. In den vergangenen Monaten wurde deutlich, dass Bearbeitungszeiten bei Sozialbehörden dazu führen können, dass Betroffene vorübergehend über eingeschränkte Mittel verfügen. Die Mittel des Fonds werden in solchen Fällen eingesetzt, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken.

Margit Strunk, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, erläuterte: „Der Notfallfonds ermöglicht es uns mit einer kleinen Hilfe in akuten Fällen rasch zu reagieren. Die Zuwendung der Evangelischen Bank unterstützt diese Arbeit.“

Der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen und das Diakonische Werk danken der Evangelischen Bank für die Spende und das Vertrauen in ihre Arbeit vor Ort.