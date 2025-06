ALTENKIRCHEN – Eugen Kiefer prüft Schwarzgurte auf Landesebene

Der lokal erfolgreichste Taekwondo-Trainer Eugen Kiefer (SPORTING Taekwondo) gilt in Ländergrenzen übergreifend nicht nur als Experte für den Leistungssport und Hauptgestalter der Richtlinien für diesen Bereich in Rheinland-Pfalz, sondern auch in traditionellen und breiten sportlichen Bereichen der traditionellen koreanischen Kampfkunst als wichtiger Teil des Landesverbandes.

So wurde er in seiner Funktion als Bundesprüfer kürzlich wieder einmal vom zuständigen Landesprüfungsreferenten berufen, Prüflinge aus dem ganzen Bundesland auf Landesebene zu bewerten.

Bereits einige Monate zuvor gab er gemeinsam mit zwei anderen Landesprüfern den Prüflingen gewisse Hinweise zur Verbesserung der einzelnen Prüfungsfächer, die durchgehend positiv angenommen und in ein zufriedenstellendes Ergebnis transferiert wurden. Alle Prüflinge bestanden zum schwarzen Gürtel.

Seine Fachkenntnisse nutzt Kiefer, um bei seinen Sportlern im Verein bereits von Anfang an Grundlagen zu legen, die auf lange Hinsicht bei diesem großen Ziel eines jeden Kampfsportlers zu tragen kommen.