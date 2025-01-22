ALTENKIRCHEN – ESSEN – Begeisterte Altenkirchener LandFrauen auf dem Deutschen LandFrauentag in Essen

Unter dem Motto „gestalten.begeistern.bewegen.GEMEINSAM“ sendeten 5.000 LandFrauen aus ganz Deutschland ein deutliches Signal in die Republik: Zukunft entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, andere begeistern und gemeinsam etwas bewegen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer unterstrichen in ihren Grußworten das herausragende ehrenamtliche Engagement der LandFrauen: „Es gibt keinen Ort, an dem die LandFrauen nicht vertreten sind“. Die Rolle der Frauen für eine lebendige Demokratie stellte Mareike Lotte Wulf, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in den Mittelpunkt ihrer Rede. Sie ermutigte dazu, Verantwortung zu übernehmen: „Es geht darum aufzustehen und sichtbar zu werden.“ Zugleich machte sie deutlich: „Die Demokratie braucht die Perspektive und Erfahrung von Frauen.“

DLV-Präsidentin Petra Bentkämper erinnerte daran, dass 90% der Fläche in Deutschland ländliche Räume sind, hier leben 47 Millionen Menschen. Sie wies auf fehlende Bildungsangebote, infrastrukturelle Defizite und überholte Rollenbilder als Ursachen dafür hin, dass viele junge Frauen ihre Heimatregionen verlassen. Ihr Appell: „Da müssen wir die Finger in die Wunde legen und dürfen nicht locker lassen, die Missstände aufzuzeigen und Lösungen anzubieten.“

In den Tagen davor erkundeten die Altenkirchener*innen den „Ruhrpott“: Mit dabei eine Delegation Schlesischer LandFrauen. Die Frauen aus Krapkowice waren zuvor in den Westerwald gereist, wo es ein freudiges Wiedersehen mit den mittlerweile zu Freund*innen gewordenen Altenkirchener LandFrauen gab. Gemeinsam fuhr man in die einstige Bergbauregion, besichtigte die Villa Hügel, die Zeche Zollverein und die Ausstellung „Mythos Wald“ im Gasometer in Oberhausen, unternahm eine Schiffsrundfahrt im Duisburger Hafen und genoss schließlich zusammen den Deutschen LandFrauentag in der Grugahalle in Essen.

Die Kreisvorsitzende Gerlinde Eschemann zog ein überaus positives Fazit der Reise und bedankte sich zum Abschluss bei allen Reiseteilnehmer*innen für das gute Miteinander.