ALTENKIRCHEN – Es wird im Haus Felsenkeller gesungen – Stimmbildungskurs ab dem 7. August.

Das Zusammenspiel von Atmung, Körper und Stimme ist zentral wichtig. In diesem Kurs geht es darum, die eigene Singstimme bewusst wahrzunehmen, einzusetzen und dieses Zusammenspiel festzustellen. Anhand gezielter Übungen und Lieder soll dies vermittelt und das Singen als etwas Ganzheitliches erlebt werden. Dies umfasst Übungen zur richtigen Haltung und Atmung, die als Grundvoraussetzungen für eine gesunde Stimmgebung nötig sind. Auch Stimmübungen zum Erspüren von Resonanzräumen und zur Erweiterung des Tonumfangs und zur Tonsicherheit gehören dazu.

Das Ganze heißt „Stimmbildung für Chorsänger – Entspannter Umgang mit der Singstimme“ und Kurs richtet sich an Sänger aus Laienchören und Menschen, die ihre Singstimme im Alltag benutzen. Wer das etwas gezielter lernen möchte, ist hier richtig aufgehoben. Auch wer schon Erfahrung im Umgang mit der Singstimme hat, kann diese gut, gesund und auf individuelle Weise weiterentwickeln. Die entsprechenden Techniken erlernt man in diesem Kurs.

Das Gelernte soll anhand ausgewählter Lieder erprobt und gefestigt werden. Auf diese Weise erlebt Ihr, dass Singen auch ohne Anspannung und Druck möglich ist. Dadurch entstehen mehr Selbstsicherheit und Wohlgefühl. An drei Freitagen, jeweils von 18:30 – 20 Uhr kann man gegen eine Gebühr von 75 € dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de