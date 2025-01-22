ALTENKIRCHEN – Eröffnung 25. Westerwälder Literaturtage am 23. April 2026, ab 19:00 Uhr, in der Stadthalle Altenkirchen, Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen. Feierliche Eröffnung der 25. Westerwälder Literaturtage – Auftakt im Glanz der „Goldenen 20er Jahre“ mit F. Scott Fitzgerald: Der große Gatsby – Dr. Horst Lauinger, Bernhard Robben, Benno Fürmann

Mit einer feierlichen Eröffnung werden die 25. Westerwälder Literaturtage am 23. April um 19:00 Uhr in der Stadthalle in Altenkirchen in ihr 25. Jubiläumsjahr starten. Unter dem diesjährigen Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Die goldenen 20er Jahre“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein facettenreiches Programm, das die kulturelle Vielfalt und den literarischen Geist dieser prägenden Epoche lebendig werden lässt.

Die Auftaktveranstaltung wird ganz im Zeichen eines der bedeutendsten Werke dieser Zeit stehen: „Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald. Das Meisterwerk der amerikanischen Literatur bildet den inhaltlichen Mittelpunkt des Abends und wird in verschiedenen Beiträgen aus neuen Perspektiven beleuchtet.

Auf der Bühne dürfen die Veranstalter hochkarätige Gäste begrüßen: Dr. Horst Lauinger, Verleger des Manesse Verlags, der im vergangenen Jahr eine vielbeachtete Neuausgabe des Romans vorgelegt hat, wird über die anhaltende Relevanz des Werkes und seine editorische Wiederentdeckung sprechen. Der renommierte Übersetzer Bernhard Robben gibt Einblicke in die sprachlichen Feinheiten und Herausforderungen der Neuübertragung. Für die lebendige Inszenierung sorgt der bekannte Schauspieler Benno Fürmann, der mit ausgewählten Lesepassagen das Publikum in die schillernde Welt der 1920er Jahre entführt.

Der feierliche Rahmen des Abends wird mit dem Duo Birte Bonitz (Gesang) und Volker Höh (Gitarre) durch musikalische Beiträge ergänzt, die den Sound der „Roaring Twenties“ aufleben lassen und für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Bei Fingerfood und kleinen Häppchen haben die Gäste Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.

Die Westerwälder Literaturtage, das größte Literaturfestival in Rheinland-Pfalz, gelten als kulturelles Highlight der Region und ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Unter dem Motto „Die goldenen 20er Jahre“ laden sie Literaturbegeisterte ein, die Epoche der „Roaring Twenties“ aus vielfältigen Perspektiven neu zu entdecken. Das komplette Programm mit 28 Veranstaltungen ist auf der Homepage ww-lit.de zu finden. Dort ist auch ein Link zu den Ticketshops vorhanden.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Dr. Horst Lauinger, Jahrgang 1966 studierte Germanistik, Philosophie, Geschichte und Publizistik und promovierte über „Zynismus in der Gegenwartsliteratur“. Er erlernte das Verlegerhandwerk beim ars vivendi Verlag. 2000 übernahm er die Leitung des Manesse Verlags. Seither widmet er sich der Klassikervermittlung und verlegt bekannte weltliterarische Werke aus der Mitte des Kanons sowie unentdeckte vom Rand in Neu- und Erstübersetzung.

Bernhard Robben, 1955 im Emsland geboren, studierte Philosophie und Germanistik in Freiburg und Berlin. Er ist ein gefragter und preisgekrönter Literaturübersetzer. Seit 2012 ist er bei den ww-Lit regelmäßig als Moderator eingeladen.

Benno Fürmann, 1972 in Berlin geboren, debütierte 1992 in Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend und absolvierte seine Schauspielausbildung am Lee Strasberg Theatre & Film Institute in New York. Es folgten zahlreiche Film- und Fernsehrollen im In- und Ausland, u. a. in Die Bubi Scholz Story, Freunde und Intrigo – Tod eines Autors an der Seite von Sir Ben Kingsley. Bekannt ist er zudem aus der Serie Babylon Berlin. Fürmann wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis. 2023 erschien sein Autorendebüt Unter Bäumen.