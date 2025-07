ALTENKIRCHEN – Erneut eine Möglichkeit im Haus Felsenkeller einen Kurs zu Stimme, Stimmbildung, Gesang zu buchen.

„Der Stimme Gutes tun“ – so lautet der Titel für einen Kurs, den das Haus Felsenkeller im zweiten Halbjahresprogramm anbietet. Das Zusammenspiel von Atmung, Körper und Stimme ist eine Grundvoraussetzung für das gesunde Singen. In diesem Kurs geht es darum, die eigene Stimme bewusst einzusetzen und dieses Zusammenspiel wahrzunehmen. Anhand gezielter Übungen und Lieder wird dies unter professioneller Anleitung vermittelt und das Singen als etwas Ganzheitliches erlebt. Es wird um Übungen zur richtigen Atmung gehen, die für eine gesunde Stimmgebung notwendig ist. Um Stimmübungen zum Erspüren von Resonanzräumen, zur Erweiterung des Tonumfangs und der Tonsicherheit. Anhand ausgewählter Lieder soll das Gelernte gezielt erprobt und gefestigt und die Freude am gemeinsamen Singen geweckt werden. Durch Wiederholung werden die Grundlagen der Stimmübungen vertieft und erprobt.

Zudem hat das Singen eine positive und beruhigende Wirkung auf den Geist, die durch das gemeinsame gezielte Singen noch verstärkt werden soll. Der Kurs richtet sich an Sänger und Sängerinnen aus Laienchören und Leute, die ihre Singstimme im Alltag benutzen und alle, die gerne singen und das gerne etwas gezielter lernen wollen. Es wird drei Termine geben, immer freitags am 01.08., 29.08. und 19.09., jeweils von 19 bis 21 Uhr. Die Gebühr beträgt 75 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.