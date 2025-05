ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Veranstaltung mit Hospizverein Altenkirchen und AWO Betreuungsvereinen im Landkreis Altenkirchen

In Altenkirchen fand eine äußerst gelungene Fortbildungsveranstaltung zum Thema Demenz statt. Die Referentin Petra Hasselbach (Fachkrankenschwester Palliative Care, Zercur Geriatrie, Hospizkoordinatorin) sorgte für einen informativen und bewegenden Vortrag, der die Zuhörerinnen und Zuhörer gleichermaßen berührte.

Die Veranstaltung bot eine Plattform für den Austausch und die Sensibilisierung für das wichtige Thema Demenz. Zudem wurden Strategien diskutiert, um die Herausforderungen im Umgang mit Demenzkranken besser zu bewältigen. Die Teilnehmer konnten praxisnahe Einblicke in die Betreuung von Demenzpatienten gewinnen. Es wurden innovative Ansätze vorgestellt, wie die Lebensqualität von Betroffenen durch gezielte Maßnahmen verbessert werden kann.

Petra Hasselbach verstand es, mit ihrer Expertise und Empathie die Anwesenden zu begeistern und wichtige Impulse für die weitere Arbeit in diesem Bereich zu setzen. Herr Andre Schellhorn (B.A. Sozialwissenschaften) und Frank Stock (Dipl. Sozialarbeiter) vom Betreuungsverein der AWO Altenkirchen, gaben einen Einblick in die rechtlichen Sachverhalte und Vorsorgemöglichkeiten, für an Demenz erkrankten Personen. Die gelungene Veranstaltung war ein großer Erfolg und zeigte eindrucksvoll, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen für das Wohl von hilfsbedürftigen Menschen ist.

Die Organisatoren planen bereits weitere Veranstaltungen, um das Bewusstsein für Demenz zu stärken und den Wissenstransfer in der Bevölkerung voranzutreiben.