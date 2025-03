ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Premiere des Digitalen Stammtisches Westerwald/Sieg in Altenkirchen

Eine erfolgreiche Premiere feierte der Digitale Stammtisch Westerwald/Sieg in der Verbandsgemeinde Altenkirchen. 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden den Weg in die Möbelwerkstätte Schumann in Altenkirchen. Organisiert wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Gastgeber Gert Schumann eröffnete die Veranstaltung und gab neben Informationen zu aktuellen Unternehmensprojekten auch Einblicke in die Entstehung des noch relativ neuen Gebäudekomplexes, der durch seine massive Holzbauweise beeindruckt und eine angenehme Arbeitsatmosphäre ausstrahlt.

Mervan Miran von Bots4you aus Mudersbach referierte über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Chatbots. Anhand praxisnaher Beispiele demonstrierte Miran, wie Chatbots mithilfe von Künstlicher Intelligenz den Arbeitsalltag erleichtern können. Ob einfache Chatbots für Kundenanfragen, sprachgesteuerte Telefonbots oder Chatbots für Mitarbeiter zur Unterstützung bei Recherchen, Analysen oder täglichen Aufgaben – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Für Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, ist Bots4you ein Unternehmen, das man in der Region kennen sollte. „Bots4you hat im deutschsprachigen Raum über 500 Kunden, aber kaum welche aus dem Landkreis Altenkirchen. Der Abend hat, so zumindest mein Eindruck, einigen Unternehmen aufgezeigt, wie effektiv ein unternehmenseigener Chatbot die Geschäftsabläufe verschlanken, das Serviceangebot steigern und Kosten einsparen kann“, so Kober.

Während und nach dem Vortrag nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, zahlreiche Fragen zu stellen. Die interaktive Diskussion verdeutlichte das große Interesse und die Relevanz des Themas für die Unternehmen der Region.

Der Digitale Stammtisch Westerwald/Sieg bietet Teilnehmern nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen und sich über digitale Trends und Innovationen auszutauschen. Seit Jahren steigen die Teilnehmerzahlen des ehrenamtlich organisierten Stammtischs. Ein Indiz dafür, dass die Teilnehmer für sich etwas mitnehmen und die richtigen Themen ausgewählt werden.

Foto: Ein voller Erfolg war die Premiere des Digitalen Stammtischs Westerwald/Sieg in der VG Altenkirchen/Flammersfeld. Foto: Markus Bläser