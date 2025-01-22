ALTENKIRCHEN – Engagiert. Vernetzt. Jung. – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. laden zum digitalen Kennenlernen ein

Die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V., ein dynamisches Netzwerk junger Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren, laden interessierte Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und Führungskräfte herzlich zu einem digitalen Kennenlerntermin ein. Unter dem Motto „Engagiert. Vernetzt. Jung.“ präsentieren die Wirtschaftsjunioren am Dienstag, den 24. Februar 2026, von 16.00 bis 17.00 Uhr ihre Arbeit, Ziele und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestaltung der regionalen Wirtschaft. Die Zugangsdaten erhalten Teilnehmende nach kurzer Anmeldung per E-Mail.

Mit rund 45 Mitgliedern aus verschiedensten Branchen engagieren sich die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald für die nachhaltige Entwicklung der Region – sei es im Bereich Unternehmertum, Fachkräftesicherung, digitale Transformation oder gesellschaftliche Verantwortung. Gleichzeitig profitieren Mitglieder vom bundesweiten Netzwerk der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) mit über 10.000 Aktiven sowie von internationalen Austauschprogrammen.

„Wir laden alle jungen Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer herzlich ein, unser Netzwerk unverbindlich kennenzulernen. Wer sich aktiv einbringen, Impulse erhalten und die Region mitgestalten möchte, ist bei uns genau richtig“, sagt Frederik Fein, Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V.

Neben dem digitalen Kennenlernen bietet der Verband regelmäßig Veranstaltungen an – von After-Work-Treffen und Unternehmensbesuchen bis hin zu fachlichen Impulsformaten. Eine Übersicht ist auf der Website www.ihk.de/koblenz unter Eingabe der Nummer 116979 im Suchfeld verfügbar. Dort finden Interessierte auch Einblicke in vergangene Veranstaltungen, die einen lebendigen Eindruck vom Netzwerk vermitteln. Weitere Termine sind bereits in Planung und werden fortlaufend ergänzt.

Anmeldungen zum digitalen Kennenlerntermin sowie zu weiteren Veranstaltungen sind per E-Mail an fein@koblenz.ihk.de oder telefonisch unter 02681 87897-11 möglich.