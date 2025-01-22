ALTENKIRCHEN – Ellen Demuth MdB im Austausch mit der Jungen Union Altenkirchen zur Lage im Iran

Ellen Demuth, ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, hat sich im Rahmen eines digitalen Formates mit der Jungen Union Altenkirchen über die außenpolitische Lage im Nahen Osten ausgetauscht. Dabei standen auch die aktuellen Geschehnisse rund um die Waffenruhe zwischen den USA, Israel und Iran im Fokus. Moderiert wurde die Veranstaltung durch den Kreisvorsitzenden der Jungen Union Altenkirchen, Robert Leonards.

Zu Beginn gab Demuth einen Überblick über die Entwicklungen im Iran sowie die sicherheitspolitische Lage in der Region. In der anschließenden Diskussion mit der Jungen Union standen neben den Entwicklungen im Iran und dem Nahen Osten auch Fragen zum transatlantischen Verhältnis mit den USA im Mittelpunkt. Dabei berichtete Demuth auch aus eigenen Eindrücken und Gesprächen, die sie im Rahmen zweier parlamentarischer Reisen in die Vereinigten Staaten seit Jahresbeginn gewinnen konnte.

„Der direkte Austausch mit jungen politisch engagierten Menschen ist in diesen angespannten Zeiten besonders wichtig, gerade auch in Anbetracht der dynamischen Lage im Iran und der gesamten Region. Die Diskussion hat gezeigt, wie groß das Interesse und das Engagement auch in der jungen Generation sind“, so Demuth.