ALTENKIRCHEN – Einführung von Pfarrer Dr. Kai Horstmann als Schulreferent der Kirchenkreise Altenkirchen und Wied

Die Kirchenkreise Altenkirchen und Wied laden herzlich zur feierlichen Einführung von Pfarrer Dr. Kai Horstmann als Schulreferent ein. Der Einführungsgottesdienst findet am Freitag, den 21. März, um 15 Uhr in der Christuskirche in Altenkirchen (am Schlossplatz) statt. Die Einführung wird von Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide (Altenkirchen) und Superintendent Pfarrer Detlef Kowalski (Wied) vorgenommen. Anschließend sind alle Gäste zur Nachfeier mit Grußworten ins Theodor-Maas-Haus eingeladen.

Mit der gemeinsamen Schulreferentenstelle setzen die beiden Kirchenkreise seit jeher ein starkes Zeichen der Zusammenarbeit und des gelebten Miteinanders, jetzt insbesondere im Hinblick auf die geplante Fusion der Kirchenkreise Altenkirchen und Wied.

Über Dr. Kai Horstmann

Dr. Kai Horstmann wurde 1967 in Köln geboren. Nach seinem Zivildienst studierte er Evangelische Theologie in Bonn, Bochum und Mainz und promovierte 1999 in Systematischer Theologie an der Universität Bonn. 2010 habilitierte er sich im Bereich der Praktischen Theologie und ist seit 2019 außerplanmäßiger Professor für Evangelische Theologie an der Universität des Saarlandes.

Seine beruflichen Stationen führten ihn unter anderem in den Pfarrdienst im Nachbarkirchenkreis An Sieg und Rhein, in die Evangelische Studierendengemeinde Saarbrücken und in den Bereich Mission und Ökumene in der Region Köln-Bonn. Zuletzt war er als Pfarrer an Berufskollegs im Kirchenverband Köln und Region tätig. Seit 2025 übernimmt er die Schulreferentenstelle sowie die Bezirksbeauftragung für den Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen in den Kirchenkreisen Altenkirchen und Wied.

Themenschwerpunkte

Horstmann liegt besonders ein seelsorglich sensibler, themenzentrierter Religionsunterricht am Herzen, der die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung stärkt. Auch die ethische Bildung ist ihm wichtig. Mit seiner Expertise und Erfahrung wird Dr. Horstmann die Schulreferentenarbeit in den Kirchenkreisen Altenkirchen und Wied bereichern und Impulse für die religiöse Bildung setzen. Die Kirchenkreise Altenkirchen und Wied freuen sich auf die gemeinsame Arbeit mit Dr. Horstmann und laden alle Interessierten herzlich zur Einführung und anschließenden Nachfeier ein: Um Anmeldung unter superintendentur.altenkirchen@ekir.de wird gebeten. Foto: Kirchenkreis