ALTENKIRCHEN – Eine Studienreise der Landfrauen im Bezirk Altenkirchenin ins Land der Drachen und Pagoden

Im Januar startete eine 30-köpfige Reisegruppe des LandFrauenverbandes Frischer Wind nach Vietnam – ein facettenreiches Land mit einem weltoffenen und herzlichen Volk. Die Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer waren jeden Tag neu von der einzigartigen Geschichte und Kultur, die eng mit dem Westen ist, fasziniert. Von Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, ging es zur berühmten Halong-Bucht. Auf einer Dschunke wurde die spektakuläre Szenerie von 1.900 Inseln und Felsspitzen im UNESCO-Weltkulturerbe erkundet.

In der Hanlong-Bucht: In Zentralvietnam standen Hue, die berühmte Kaiserstadt, und Hoi An mit den noch gut erhaltenen alten Straßen und Häusern auf dem Programm. In der ehemals größten Hafenstadt Südostasiens finden sich noch heute zahlreiche vietnamesische, japanische, chinesische und französische Architekturelemente. Den dritten Teil der Reise galt dem Süden Vietnams mit Saigon und dem Mekong-Delta.

Auf einer Bootsfahrt wurde das Mekong-Delta mit seinen vielen kleinen Wasserarmen erkundet und in Can Tho die berühmten schwimmenden Märkte besucht. Einblicke in den Vietnamkrieg erhielt die Reisegruppe in den Cu-Chi-Tunneln. Zum Abschluss wurde Saigon – heute Ho-Chi-Minh-Stadt – mit seinen Wahrzeichen der französischen Kolonialzeit besucht. Sie ist die größte Stadt und das wirtschaftliches Zentrum Vietnams. Die vielen Highlights, von der Rikscha-Fahrt über eine Fahrt mit Motorrollern zu den Dörfern und Reisfeldern in Zentralvietnam bis hin zu Bootsfahrten teilweise mit kleinen Kanus auf dem Mekong machen diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.