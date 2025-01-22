ALTENKIRCHEN – Ehrenamtstag in Alzey – Altenkirchener Teilnehmer begeistert

Wie im vergangenen Jahr machten sich 40 engagierte Ehrenamtliche aus dem Kreis Altenkirchen auf den Weg zu einem besonderen Tag: dem landesweiten Ehrenamtstag in Alzey. Gemeinsam im Bus unterwegs, genossen die sie nicht nur die Fahrt, sondern auch den Austausch miteinander – eine schöne Tradition, die andere Kommunen offenbar inspiriert, ähnliche Fahrten zu organisieren. So war in diesem Jahr auch eine Busgruppe aus Trier mit Ehrenamtlichen vor Ort.

Die Fahrt wurde von der Kreisverwaltung Altenkirchen und der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld organisiert, um den Ehrenamtlichen ein Dankeschön auszusprechen. Koordiniert wurde die Fahrt von Agnes Brück, der Ehrenamtsbeauftragten der Kreisverwaltung, und Rebecca Seuser, der Ehrenamtskoordinatorin der Verbandsgemeindeverwaltung. Begleitet wurden die Fahrt von Petra Eul-Orthen, der Beigeordneten der Verbandsgemeinde.

Vor Ort gab es wieder jede Menge zu entdecken: Auf dem „Marktplatz Ehrenamt“ luden interessante Stände und Mitmachaktionen dazu ein, die Arbeit vieler Vereine und Initiativen kennenzulernen. Auch die „Blaulichtmeile“ mit Polizei, DRK, THW und anderen Organisationen bot spannende Einblicke. Ein buntes Bühnenprogramm rundete den abwechslungsreichen Tag ab.

Besonders freute sich Ministerpräsident Alexander Schweizer über die große Zahl der Altenkirchener Besucher und nutzte die Gelegenheit, das Engagement der Ehrenamtlichen bei dem einen oder anderen auch persönlich zu würdigen. Viele erzählten im Bus von ihren Erlebnissen, froh darüber, gemeinsam aus Altenkirchen vor Ort zu sein und den Tag voller Begegnungen und Inspiration zu erleben. Foto: Brück

Beitrag teilen