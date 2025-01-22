ALTENKIRCHEN – Ehrenamtliches Engagement gewürdigt – Landesweite Ehrenamtskarten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld überreicht

Die Verbandsgemeinde pflegt seit mehreren Jahren eine liebgewonnene Tradition: Einmal im Quartal werden die landesweiten Ehrenamtskarten in einem persönlichen Rahmen überreicht. Bei Kaffee und Kuchen übergab die zuständige Beigeordnete Petra Eul-Orthen die landesweiten Ehrenamtskarten als Zeichen des Dankes, der Anerkennung und der Wertschätzung.

In ihrer Ansprache betonte sie: „Sie bringen ein großes persönliches Engagement ein und schenken unserer Gemeinschaft etwas von unschätzbarem Wert – Ihre Zeit. Stellen wir uns einmal vor, es gäbe kein Ehrenamt: Vieles, was unser Zusammenleben trägt, wäre dann nicht möglich. Dafür gebührt Ihnen unser aufrichtiger Dank.“

Geehrt wurden Ehrenamtliche aus unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Brigitte Schäfer erhielt als Anerkennung für ihr jahrelanges Engagement beim Caritas Rhein-Sieg-Verband e. V. im Projekt „Aktion Neue Nachbarn“ bereits eine Folgekarte der Ehrenamtskarte. Sie engagiert sich unter anderem in den Projekten „Interkulturelles Kochen“ und „Internationaler Frauentreff“, in der Arbeit mit Kindern sowie beim Verein Tafel Altenkirchen e. V. in der Lebensmittelausgabe.

Für ihren Einsatz im Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e. V. sowie im Unikum-Regionalladen Altenkirchen wurden Katharina Deriks, Ulrike Jünger, Anke Sontacki, Claudia Ulrich und Marion Zimmermann geehrt. Sie unterstützen gemeinsam den Verkauf regionaler Produkte und fördern damit nachhaltiges Wirtschaften in der Region.

Jutta Seifert engagiert sich in hohem Maße als ehrenamtliche Erste Vorsitzende des NABU Altenkirchen e. V. Sie ist unter anderem in der Organisation von Bildungs- und Naturschutzangeboten, in der Vereinsführung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv.

Ebenfalls eine Folgekarte erhielt Michael Schäfer für sein langjähriges und vielseitiges Engagement, unter anderem bei der Initiative „Ich bin dabei!“, im Reservistenverband, an der Pestalozzi-Schule Altenkirchen sowie in der Seniorenhilfe Altenkirchen.

Die landesweite Ehrenamtskarte ermöglicht die Nutzung zahlreicher Vergünstigungen im gesamten Bundesland Rheinland-Pfalz. Auch in der Verbandsgemeinde profitieren Karteninhaberinnen und -inhaber unter anderem von einer 50-prozentigen Ermäßigung im Hallenbad sowie von kostenlosen Stadtführungen. Vergünstigungen bei der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule Altenkirchen sowie beim lokalen Partner Hörakustiker Siewert in Altenkirchen gehören ebenfalls dazu.

Die Ehrenamtskarte ist kostenlos, zwei Jahre gültig und muss von den Ehrenamtlichen selbst beantragt werden. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen erhalten Interessierte bei der Verbandsgemeindeverwaltung sowie auf der Webseite des Landes Rheinland-Pfalz unter dem Stichwort „Ehrenamtskarte und Jubiläums-Ehrenamtskarte – Initiative des Landes Rheinland-Pfalz“.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bedankt sich herzlich bei allen Geehrten für ihren Einsatz und ihr Engagement für das Gemeinwohl.