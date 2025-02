ALTENKIRCHEN – DRK-Ortsverein Altenkirchen-Hamm lädt zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein

Gemäß § 14 der Satzung für Ortsvereine werden die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Altenkirchen – Hamm zu der am Dienstag, 18. März 2025, ab 19:00 Uhr in 57610 Altenkirchen, in die Kölner Straße 97, im Lehrsaal stattfindenden Mitgliederversammlung eingeladen. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. (§14 Ziffer 4 der Vereinssatzung). Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2. Genehmigung der Tagesordnung; 3. Tätigkeitsberichte, a. Bereitschaft Altenkirchen-Hamm, b. Jugendrotkreuz; 4. Kassenbericht; 5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes; 6. Neuwahl des Vorstandes; 7. Wahl der Kassenprüfer; 8. Genehmigung des Haushaltsplanes; 9. Ehrungen; 10. Verschiedenes.