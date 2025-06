ALTENKIRCHEN – DRK-Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Die DRK-Beschäftigten, die ihren Ehrentag im Jahr 2024 hatten, wurden durch den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Dr. med. Peter Enders (4. v. l.), den Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner (2. v. l.), und den Betriebsratsvorsitzenden Michael Schüchen (3. v. l.), für ihre langjährige Dienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz geehrt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen sich auf Einladung des Präsidenten im DRK-Zentrum in Altenkirchen, um in einer gemeinsamen Feierstunde ihre Ehrung entgegen zu nehmen. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz für das Rote Kreuz wurde so den Beschäftigten aus den Abteilungen: Behindertenbeförderung, Rettungsdienstes und der Verwaltung gedankt. Die jeweils zuständigen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nahmen als weitere Gratulanten an der Veranstaltung teil.

„Wir sind froh und stolz, uns heute persönlich bei den Mitarbeitenden für ihr langjähriges Engagement bedanken zu können.“, betont der Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner.

Zusammenfassung aller langjährigen Mitarbeitenden des Jahres 2024:

10 Jahre: Behindertenbeförderung: Marlene Geyer, Klaus Spodymek, Manuela Erb, Klaus Dieter Schmidt, Ulrike Becker, Bettina Gajewski, Rolf Boes. – Rettungsdienst: Julia Weller, Christian Solbach, Steffen Nilius, Christian Heisterkamp, Julian Meister, Nico Potkowa. – Verwaltung: Hartmut Sarrazin

20 Jahre: Behindertenbeförderung: Ellen Eisel – Rettungsdienst: David Buchen

25 Jahre: Behindertenbeförderung: Ute Pilz, Ute Weber

30 Jahre: Rettungsdienst: Frank, Grünebach, Kai-Uwe Schütz, Markus Stock, Lars Becker, Holger Mies, Oliver Fischer. Verwaltung: Jörg Gerharz

35 Jahre: Rettungsdienst: Christoph Wagner, Oliver Grehs, Ralf Eitelberg

40 Jahre: Behindertenbeförderung: Jürgen Meutsch (vorher Rettungsdienst) Foto: Martina Drebitz, DRK KV AK