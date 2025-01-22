ALTENKIRCHEN – DRK-Mitarbeitende für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Die DRK-Beschäftigten, die ihren Ehrentag im Jahr 2025 hatten, wurden durch den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Dr. med. Peter Enders (3. v. l.), den Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner (1. v. l.), und der stellv. Betriebsratsvorsitzenden Ramona Höfer (6. v. l.) – selbst Jubilarin -, für ihre langjährige Dienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz geehrt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen sich auf Einladung des Präsidenten im DRK-Zentrum in Altenkirchen, um in einer gemeinsamen Feierstunde ihre Ehrung entgegen zu nehmen. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz für das Rote Kreuz wurde so den Beschäftigten aus den Abteilungen: Rettungsdienst, Behindertenbeförderung, Kfz-Werkstatt und Verwaltung gedankt. Die jeweils zuständigen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nahmen als weitere Gratulanten an der Veranstaltung teil.

„Wir sind froh und stolz, uns heute persönlich bei den Mitarbeitenden für ihr langjähriges Engagement bedanken zu können.“, betont der Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner. Foto: Martina Drebitz, DRK KV AK

Zusammenfassung aller langjährigen Mitarbeitenden des Jahres 2025:

10 Jahre:

Behindertenbeförderung: Marlies Allendorf, Bettina Geweth, Rita Leidig, Christina Baust, Lilia Ott

Rettungsdienst: Sebastian Klein, Maximilian Baier, Sarah Becker, Patricia Frackowiak, Jonas Becker, Lukas Schweitzer, Louisa Nüs-Weber, Nico Holschbach

Verwaltung: Henrik Gelhausen

20 Jahre:

Rettungsdienst: Mark Streit, Jörg-Robert Sohler

25 Jahre: Rettungsdienst: Stefan Wilwerscheid, Joachim Hüsch, Holger Seelbach, Denis Schneider, Ramona Höfer

Kfz-Werkstatt: Dirk Vohl

30 Jahre:

Rettungsdienst: Günter Weber

35 Jahre:

Rettungsdienst: Wolfgang Wäschenbach, Thomas Pees

40 Jahre:

Rettungsdienst: Roger Schneider

45 Jahre:

Rettungsdienst: Günter Jacob

Verwaltung: Anne Schneider