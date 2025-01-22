ALTENKIRCHEN – Don Camillo & Peppone am Donnerstag, 30.04.2026 ab 20 Uhr im KulturSalon Stadthalle, in der Quengelstraße 7, in 57610 Altenkirchen

Das Motown Theater präsentiert am Donnerstag, 30. April um 20 Uhr das komödiantische Lesetheater „Don Camillo & Peppone“ im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen, Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr. Kaum ein Paar der Filmgeschichte erfreut sich so großer Popularität und Beliebtheit wie “Don Camillo und Peppone”.

Die Geschichten des schlitzohrigen und schlagkräftigen Priesters und seines nicht weniger hitzigen Gegenspielers werden im deutschen TV dauerwiederholt, seit sie in den 50er und 60er Jahren mit Fernandel und Gino Cervi verfilmt wurden. Die kurzen Geschichten aus dem Leben Don Camillos wurden zunächst als lose Fortsetzungsserie unter dem Titel Don Camillos kleine Welt in der humoristischen Wochenzeitschrift Candido veröffentlicht, 1948 erschienen die gesammelten Texte dann in Buchform.

Don Camillo und Peppone (Originaltitel: Mondo Piccolo „Don Camillo“ oder kürzer Don Camillo) ist die bekannteste Sammlung von Kurzgeschichten (oder Episodenromanen) des italienischen Journalisten und Schriftstellers Giovannino Guareschi. Das Buch wurde erstmals 1948 im Rizzoli-Verlag veröffentlicht.

In Brescello, einem Dorf der Provinz von Reggio nell’Emilia am Fluss Po, „streiten“ der Pfarrer Don Camillo und der kommunistische Bürgermeister Peppone, Gegner in der Politik und in ihren Idealen, sich um die Herzen und die Seelen ihrer Landsleute. In komischen Episoden lösen sich ihre Streitigkeiten im gegenseitigen Verständnis.

In einer Epoche unmenschlicher Kämpfe zwischen den Ideologien versöhnen die Pointen knisternden Erlebnisse eines rauflustigen Landpfarrers und seines hitzköpfigen politischen Rivalen durch ihre verblüffende Komik und verschmitzte Lebensklugheit. Die politischen Konflikte im heutigen Italien bezeugen erneut die zeitlose Aktualität dieses Bestsellers der Weltliteratur. Kein Wunder, dass dieser – mit dem unvergesslichen Fernandel verfilmte – Roman eines der erfolgreichsten Bücher seiner Zeit wurde.

Peppone: Roland Kalweit · Don Camillo: Danny Richter · alle anderen: das Publikum

Roland Kalweit, 1962 in Herne in Westfalen geboren, entdeckte schon als Kind die Bühne. Mit sechs Jahren führte er den staunenden Nachbarskindern Zaubertricks vor (gegen 50 Pfennig Eintritt), mit vierzehn spielte er seine erste Rolle im Schultheater, den Bluntschli in Shaws „Helden“. Wenig später moderierte er den ersten Schulball – sehr zur Erheiterung der Anwesenden – und agierte mit sechzehn zum ersten Mal auf einer freien Theaterbühne. Er nahm Schauspiel- und Gesangsunterricht in Bochum und arbeitet seitdem freiberuflich als Regisseur, Schauspieler, Musiker, Moderator und Sprecher mit Engagements in ganz Europa. 2000 entdeckte er seine Liebe für Krimilesungen – dabei liest er nicht nur, sondern spielt jeden Charakter, gibt ihnen eine eigene Farbe und bannt die Zuhörer so auf einzigartige Weise. Zur Zeit produziert er sein erstes Hörbuch mit den Geschichten von Edgar Allan Poe.

Danny Richter, 1973 in Leipzig geboren, ist in der DDR aufgewachsen und lebte dort in Leipzig und Bad Sulza (Thüringen). Von dort aus, besuchte er die Spezialklasse für Musikerziehung an der Landesschule Pforta. Zwei Jahre nach dem Umzug der Familie nach Westdeutschland hat er das Abitur abgebrochen und gejobbt, damit er sich auf seine künstlerische Arbeit konzentrieren konnte. Nebenher nahm er weiter Schauspielunterricht und schrieb unter anderem als Gastautor für RTL Samstag Nacht, Die Harald Schmidt Show und befreundete Kabarettisten die Gags. Seine Arbeit führte ihn nach Portugal, Italien, die Niederlande und Australien. Neben verschiedenen Fernsehauftritten und Gastrollen (Relative Strangers mit Oscar-Gewinnerin Brenda Fricker), spielte er in seinem bisher einzigen Kinofilm „Das Experiment“ von Oliver Hirschbiegel, u.a. neben Moritz Bleibtreu.

Tickets zur Veranstaltung sind ab 25 € im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen Tel. 02681 7118, online unter www.kultur-felsenkeller.de (zuzügl. VVK-Gebühren) erhältlich. Schüler, Studenten, BFDler u. FSJler erhalten die Tickets zum ermäßigten Preis ab 14 €. An der Abendkasse erhalten sie die Eintrittskarten für 30 €