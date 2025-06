ALTENKIRCHEN – Die Senioren beim Andernacher Biercup, die Jugend erfolgreich beim 4. Troisdorf Junior Smash Turnier!

Am 24. Mai ließen es sich Harald Drumm, Christopher Heftrich, Robin Krämer und Luca Marenbach beim Andernacher Biercup gutgehen. Alle vier meldeten sich zur Doppel-Disziplin an. Dabei spielten Harald und Christopher zusammen im B-Feld sowie Robin und sein Doppelpartner Niklas Berweiler, welcher vom SV Trier Tarffost kommt. Luca spielte zum ersten Mal bei einem Turnier mit und probierte sich im C-Feld aus, dabei spielte er mit Lars Schmidt vom TB Andernach.

Alle starteten in einer Vierergruppe und nur die zwei besten Teams aus den Gruppen konnten sich für weitere Spiele qualifizieren und ins Viertelfinale vorrücken. Die erste Begegung von Christopher und Harald war ein Team aus Güls. Das eingespielte Duo merkte schnell, welche Bälle besonders effektiv waren und konnte in zwei Sätzen gewinnen. Im Spiel Nummer zwei unterlagen die Beiden, konnten dem Team vom PSV Saar jedoch ein paar Punkte entlocken. Das letzte Gruppenspiel endete in einem spannenden 3-Satz-Kampf mit einem Duo vom TuS Horhausen. Auch hier mussten sich Harald und Christopher geschlagen geben, freuten sich aber über das knappe Spiel auf Augenhöhe.

Bei Robin und Niklas verlief die Gruppenphase ähnlich. In den ersten beiden Runden hatten sie leider kein Glück, doch ihr letztes Spiel konnten sie in drei Sätzen gewinnen. Luca konnte auf seinem ersten Turnier viel Erfahrung sammeln und die Turnier-Atmosphäre genießen, was beim Andernacher BierCup besonders gut geht. Nachdem die Gruppenphase nämlich vorbei war und es für die vier leider nicht fürs Viertelfinale gereicht hat, konnten sie sich mit ihren Rivalen der Gruppenphase zusammensetzen und das restliche Turnier mit einem Bier weiterverfolgen und genießen.

Doch nicht nur die Erwachsenen waren an diesem Wochenende fleißig. Luca John, Sofia Frank und Kavintida Buttjak fuhren in Begleitung der Trainerin Alina Klassen zum 4. Troisdorf Smash Turnier und traten in der Einzeldisziplin an. Luca John spielte in der Altersklasse U11. Er startete direkt gegen einen starken Spieler, der es auch später unter die Top 4 schaffte. Leider konnte Luca nicht gewinnen, ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Im zweiten Spiel verlor er zunächst den ersten Satz, konnte sich dann aber sammeln und spielte seinen Gegner taktisch aus. So gewann er die zwei nachfolgenden Sätze und somit auch das Spiel. In der nächsten Begegnung musste er sich leider geschlagen geben und auch das letzte Spiel verlor er knapp in drei Sätzen. Luca konnte durch einige sehr knappen Spiele viel Turniererfahrung sammeln und Gelerntes aus dem Training gut umsetzen. Er belegte Platz 11 von 14.

Sofia Frank spielte ebenso in der Altersklasse U11 und bringt viel Turniererfahrung mit sich. Sie konnte sich gegen all ihre Gegnerinnen durchsetzen. Im letzten Spiel ging es um den ersten Platz, als sie den ersten Satz gewonnen hatte, wurde es im zweiten Satz eng. Als es schließlich in die Verlängerung ging, holte Sofia noch einmal alles aus sich heraus und konnte das Spiel gewinnen. Somit belegte sie den 1. Platz von insgesamt neun.

Kavintida Buttijak trat in der Altersklasse U13 an. Im ersten Spiel startete Kavintida voller Elan durch und besiegte ihre Gegnerin deutlich. Auch im zweiten Spiel ließ das Feuer nicht nach und sie konnte die Begegnung für sich entscheiden. In den beiden nachfolgenden Spielen musste sie sich dann gegen die spätere Erst- und Drittplatzierte geschlagen geben und belegte einen super 5. Platz von 12.

Trainerin Alina Klassen freut sich über die tollen Ergebnisse und ist stolz, dass die drei das im Training Gelernte auch in der Turniersituation super umsetzen konnten. Auch die SpielerInnen selbst sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung und freuen sich schon auf das nächste Turnier!