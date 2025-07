ALTENKIRCHEN – Die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 hat erstmals in ihrer Vereinsgeschichte eine amtierende Schützenkönigin. Julia Niederhausen ist Schützenkönigin 2025-26

Die Ehrungen der SG Altenkirchen 1845 waren am Montagnachmittag abgehandelt, den Freunden aus der Schweiz war die Überraschung gelungen. Es war kurz vor 14:00 Uhr als Schützenhauptmann Trepper zur Anwärtermeldung aufrief. Stefan Hering und Silvia Niederhausen meldeten sich. Kurz vor Meldeschluss trat noch Julia Niederhausen auf den Plan. Es konnte zur Tat geschritten werden. Für alle Drei war es nicht der erste Auftritt, die erste Bewerbung. Stefan Hering stand schon einige Male vor dem Vogel. Auch Silvia Niederhausen hatte schon zwei Anläufe hinter sich. Beim zweiten Anlauf gewann ihr Mann und sie durfte Königin an seiner Seite werden. Julia ereilte das gleiche Schicksal bei der ersten Bewerbung. Sie wurde Königin an der Seite ihres Mannes. Bei der ersten Bewerbung Silvias stand noch Dorothee Pauly mit in der Konkurrenz. Sie ist seit 14 Tagen Schützenkönigin des SV Leuzbach-Bergenhausen.

Kurz nach 14:00 Uhr begann das Schießen auf den Rumpf des Königsvogels, dessen Preise sich die Schützen im Rahmen des Vogelschießens, den ersten Schuss hatte VG Beigeordneter Wilfried Stahl und die bis dahin noch amtierende Majestät Winfried III. Müller abgegeben. Es währte genau zwei Stunden, bis Julia Niederhausen den entscheidenden Treffer, um 16:03 Uhr mit dem 340. Schuss, abgab. Mit ihr wird erstmals eine Frau amtierende Schützenkönigin der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 und wird die Gesellschaft öffentlich vertreten. Fotos: Diana + Renate Wachow