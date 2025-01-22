ALTENKIRCHEN – DGB-Kreisverband Altenkirchen ruft zur Teilnahme an der Landtagswahl auf: „Jede Stimme zählt!“

Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz ruft der Vorstand des DGB-Kreisverbands Altenkirchen alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Altenkirchen dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

„Ohne Wahlen keine Demokratie. Wahlen eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, politische Entscheidungen aktiv mitzugestalten.“, erklärt Axel Karger, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Altenkirchen und Mitglied der Gewerkschaft GEW.

Im Landkreis Altenkirchen seien viele Themen von landespolitischen Weichenstellungen abhängig, wie die Vorstandsmitglieder sagen, darunter gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne, starke Mitbestimmung, eine verlässliche soziale Infrastruktur sowie notwendige Investitionen in Bildung, Mobilität und Daseinsvorsorge. Für den Vorstand ist deshalb ein starkes Landestariftreuegesetz unverzichtbar und wird von der Politik gefordert.

Für die Beschäftigten im Landkreis ist die Landespolitik von großer Bedeutung. Ob Industrie, Handwerk, Pflege, Verwaltung oder Dienstleistungssektor, für alle werden die Rahmenbedingungen für gute Arbeit maßgeblich auf Landesebene gestaltet.

„Eine gerechte Arbeitswelt, soziale Absicherung und eine starke öffentliche Hand beginnen mit dem Nutzen der eigenen Stimme bei der Wahl.“, betont der stellvertretende Vorsitzende Sascha Steinhauser, Mitglied der IG Metall.

Der DGB-Kreisverband betont, dass Wahlbeteiligung kein Selbstläufer ist. Demokratie lebe vom Engagement der Menschen und davon, dass möglichst viele ihre Stimme abgeben. „Nicht zu wählen, bedeutet Passivität. Doch gerade in bewegten Zeiten ist es entscheidend, demokratische Rechte bewusst wahrzunehmen.“, findet Karger.

Der DGB-Kreisverband Altenkirchen ruft daher alle Wahlberechtigten im Landkreis dazu auf, sich zu informieren und am 22. März an der Landtagswahl teilzunehmen. „Wer wählt, gestaltet mit: für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und eine gute Zukunft im Landkreis.“ bekräftigt Steinhauser.

Im DGB-Kreisverband Altenkirchen arbeiten Vertreter der Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB auf regionaler Ebene zusammen.