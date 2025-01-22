ALTENKIRCHEN – DGB-Kreisverband Altenkirchen fordert zur Beteiligung an der Betriebsratswahl auf – Betriebsräte stärken, heißt Demokratie stärken

Zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2026 finden bundesweit Betriebsratswahlen statt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft alle Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat dazu auf, sich aktiv an den Wahlen zu beteiligen.

Auch im Landkreis Altenkirchen finden die Wahlen statt. Der Vorsitzende des DGB-Kreisverband Altenkirchen Axel Karger fordert deshalb ebenfalls ausdrücklich zur Beteiligung an der Wahl auf und stellt fest: „Die anstehenden Betriebsratswahlen sind ein zentraler Moment gelebter Demokratie im Betrieb. Wer wählen geht, handelt aktiv in der Demokratie und sorgt dafür, dass die Interessen der Arbeitnehmer sichtbar und wirksam vertreten werden. Eine starke Wahlbeteiligung bedeutet mehr Mitbestimmung, mehr Solidarität und mehr demokratische Kultur im Arbeitsalltag.“

Betriebliche Mitbestimmung ist eine Erfolgsgeschichte. Studien zeigen: In mitbestimmten Betrieben werden bessere Löhne und Gehälter gezahlt, Arbeitsplätze sind sicherer und familienfreundlicher. Betriebsräte setzen sich für Gleichstellung, Gesundheitsschutz und Weiterbildungsangebote ein, sie sichern gute Ausbildungsbedingungen und die Übernahme von Auszubildenden. Zudem sind Betriebe mit Betriebsräten innovativer und produktiver als die betriebsratslose Konkurrenz.

Die Betriebsratswahlen gehören in Deutschland zu den Wahlen mit der höchsten Wahlbeteiligung. Bei den letzten Wahlen 2022 gaben, trotz erschwerter Bedingungen durch die Corona-Pandemie, nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung 71,9 Prozent der wahlberechtigten Beschäftigten ihre Stimme ab.

In der Privatwirtschaft arbeiten derzeit rund 38 Prozent der Beschäftigten im Westen und 31 Prozent der Beschäftigten im Osten in Betrieben mit Betriebsrat.

Der DGB wirbt mit seiner Kampagne „Wähl dich stark“ für eine hohe Wahlbeteiligung und mehr betriebliche Mitbestimmung: www.dgb.de/betriebsratswahl

Weitere Infos rund um die Betriebsratswahl: https://www.dgb.de/service/ratgeber/betriebsratswahlen/