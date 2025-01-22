ALTENKIRCHEN – Der Montag ist im Haus Felsenkeller traditionell für Tai Chi und Qi Gong reserviert – „gegen den Winterblues“ ist das Motto.

„Tai Chi für Anfänger – Intensivkurs gegen Winterblues“ eröffnet den Montag schon am Nachmittag. Es wird speziell auf die Bedürfnisse von Menschen eingegangen, die Tai Chi kennenlernen möchten. Die sogenannte Tai Chi Form besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der Yang Stil Form. Die langsamen, ruhigen und fließenden Bewegungen wirken wie ein Fluss, der die Lebensenergie aktiviert. Wir nehmen uns viel Zeit und Ruhe, um die entspannenden Wirkungen des Tai Chi auf Körper, Geist und Seele zu erfahren. Wir nehmen uns eine wohltuende Pause vom hektischen Alltag und genießen die Tai Chi Bewegungen. So werden die Lebens- und Selbstheilungskräfte wieder aktiviert. Wir lassen uns im frühen Jahr die Laune und Ausgeglichenheit nicht durch winterliches Wetter oder trübe Stimmung vermiesen. Mit diesem Kurs bleibt Ihr konstant fit und ausgeglichen, auch wenn das Wetter manchmal mehr zu Gemütlichkeit zuhause verführt.

Ab dem 12.1. bis zum 16.3., immer von 15:30 – 16:30 Uhr, kann man an zehn Terminen gegen eine Gebühr von 113 € dabei sein.

Wer sich eher bei „Qi Gong für Neugierige – Intensivkurs gegen Winterblues“ aufgehoben fühlt, kann an den selben zehn Terminen von 18:15 bis 19:45 Uhr für 140 € dabei sein.

Der Name Qi Gong beschreibt das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Durch geführte Bewegungen werden Blockaden gelöst und es kommt zu mehr Aufmerksamkeit und Gelassenheit, Selbstverantwortung, Selbstregulierung, und Entwicklung einer gesunden Work-Life-Balance. Die wohltuende Wirkung des Qi Gong auf Körper, Geist und Gemüt ist seit langem bekannt. Die Übungen dienen der Erhaltung und Erholung der körperlichen und seelischen Gesundheit. Ausdauer und Belastbarkeit werden gestärkt. Außerdem werden die Resilienzfähigkeit und seelische Widerstandsfähigkeit in Beruf und Alltag aktiviert.

Menschen mit Vorerfahrung werden sich im „Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene – Intensivkurs gegen Winterblues“ zuhause fühlen. Zu Beginn wird ein 30-minütiges Qi Gong Set zum Aufwärmen und Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertiefungsstufen der Yang Stil Tai Chi Form werden im Anschluss daran in die bekannten Bewegungsabläufe integriert. So kommen die fortgeschrittenen Schüler tiefer in Kontakt mit den Wirkungen der inneren Kampfkunst Tai Chi. Die Idee, die hinter dieser Kampfkunst steckt, ist es im liebevollen Umgang mit sich selbst das eigene Wohlbefinden im Alltag zu fördern. Die Kunst ist nicht mit sich und anderen zu kämpfen, sondern wieder in den Kontakt mit sich selbst und seinen Bedürfnissen zu kommen. Diese Einstellung ist gerade in der kalten Jahreszeit nicht leicht aufrecht zu halten. In der Gemeinschaft und mit den Bewegungsimpulsen dieses Kurses gelingt es euch leichter fit und gesund zu bleiben.

Zu den selben zehn Terminen, allerdings von 16:30 – 18 Uhr, findet dieser Kurs statt und kostet 140 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.