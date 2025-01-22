ALTENKIRCHEN – Der Montag im Haus Felsenkeller gehört nach wie vor Kursen in Tai Chi und Qi Gong.

Weil das Interesse vieler Menschen groß und vielfältig ist, braucht es auch ein vielfältiges Kursprogramm. So gehört für das Bildungsteam im Felsenkeller das Kursprogramm schon traditionell „Tai Chi für Neugierige“, „Qi Gong für Neugierige“ und „Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene“ fest dazu. Immer montags finden die Kurse statt und ab dem 10. August stehen acht Termine in den Startlöchern.

Die sogenannte Tai Chi Form besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der Yang Stil Form. Die langsamen, ruhigen und fließenden Bewegungen wirken wie ein Fluss, der die Lebensenergie aktiviert. Mit viel Zeit und Ruhe kann dies im Kurs „Tai Chi für Neugierige“ erlebt werden – immer montags von 15:30 bis 16:30 Uhr. Die Gebühr beträgt 91 €. Die wohltuende Wirkung des Qi Gong auf Körper, Geist und Gemüt ist lang bekannt. Die Übungen dienen der Erhaltung und Erholung der körperlichen und seelischen Gesundheit. Ausdauer und Belastbarkeit werden gestärkt. Außerdem werden die Resilienzfähigkeit und seelische Widerstandsfähigkeit in Beruf und Alltag aktiviert. Auch dieser Kurs für Neugierige wartet mit acht Terminen für 112 € auf. Eben so montags, allerdings von 18:15 bis 19:45 Uhr findet dieser Kurs statt. Wer dies alles bereits beherrscht, ist im Kurs für Fortgeschrittene gut aufgehoben. Nach einem 30minütiges Qi Gong Set zum Aufwärmen und Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertiefungsstufen der Yang Stil Tai Chi Form werden im Anschluss daran in die bekannten Bewegungsabläufe integriert. So kommen die Fortgeschrittenen tiefer in Kontakt mit den Wirkungen der inneren Kampfkunst Tai Chi. Dieser Kurs findet zwischen den Kursen für Neugierige, von 16:30 bis 18 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 112 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.