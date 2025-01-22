ALTENKIRCHEN – Das Kabaret Kalashnikov präsentiert mit „Taverna Stories“ am Samstag, 22. November um 20 Uhr ein wildes Wodka-Varieté-Spektakel im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen.

Schauplatz ist -was sonst- die Taverna von Hoodlivnitz, wo wir im Laufe des Abends den verschiedensten Gestalten begegnen: Ob der Wirt den Wodka selber brennt, will man gar nicht wissen. Ihm zur Seite steht seine Tochter, sein ganzer Stolz. Irgendwann wird sie die Bar übernehmen – das ist jedenfalls sein Plan… Der exzentrische Bürgermeister ist natürlich Stammgast in der Taverna und es gibt auch einen Überraschungsgast. Es könnte ein wirklich runder Abend werden, aber wie aus dem Nichts taucht auf einmal ein Kommissar auf.

Die „Taverna Stories“ werden mit absurder Komik und berauschender Artistik erzählt. Eine energiegeladene Show, angetrieben von mitreißenden Balkanbeats, Wodka und der Leidenschaft für’s Varieté! Ein wildes Spektakel, bei dem kein Auge und keine Kehle trocken bleiben!

Das Ensemble besteht aus sechs Performern, die verschiedenste Disziplinen beherrschen: Kontorsion, Hula Hoop, Diabolo, Jonglage mit Bällen und Keulen, und Handstand-Equilibristik, Chinesischer Mast, und das Ganze ist garniert mit Live-Musik und Freak-Show-Elementen.

Tickets sind im Vorverkauf im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen ab 29 € erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 34 €. Schüler, Studenten, FSJ, BFD zahlen den ermäßigten Preis ab 14,75 €. Tel.: 02681 7118 oder online über die Website des Veranstalters. www.kultur-felsenkeller.de