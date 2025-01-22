ALTENKIRCHEN – Daniel Piller gewinnt das Freundschaftsangeln des ASV Altenkirchen

Sonntagmorgen waren 43 Angler aus der Region im Wiesental am Rande der Kreisstadt Altenkirchen zum zweiten Freundschaftsangeln des ASV Altenkirchen angetreten. Um 07:00 Uhr begrüßte der Vorsitzende Karlheinz Fels die Angler aller Altersschichten. In zwei Durchgängen wurde um die Platzierungen die Rute ausgeworfen. Die ersten fünf Plätze belegten: 1. Daniel Piller (2300 Punkte), 2. Cataldo Cavallo (1330), 3. Bernd Dietrich (1300), 4. Ben Velten (1250) und 5. Stephan Philippi (1200). Geangelt wurden 73 Forellen, acht Großforellen und ein Karpfen. Foto: Renate Wachow