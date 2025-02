ALTENKIRCHEN – CDU zuversichtlich und motiviert zurück aus Berlin

Mit zwei Delegierten ist die CDU im Kreis Altenkirchen in dieser Woche zum Bundesparteitag der Union nach Berlin gereist. Mit im Gepäck: viel Zustimmung von den Wahlkampfständen und klare Unterstützung für den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber sagte: „Die CDU steht geschlossen und hält klaren Kurs, um unser Land wieder nach vorne zu bringen.“

Dazu hat die Partei in Berlin ein 15-Punkte-Sofortprogramm beschlossen, das unter anderem einen Kurswechsel in der Migrationspolitik und spürbare Entlastungen für die Wirtschaft vorsieht. „Uns geht es um einen echten Politikwechsel“, so die stellvertretende Kreisvorsitzende und Delegierte Jessica Weller. Das Programm umfasst unter anderem die Abschaffung des Heizungsgesetzes und die Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung. Außerdem etwa Bürokratieabbau, eine Senkung der Stromsteuer sowie die Begrenzung der illegalen Migration. „Damit geben wir Antworten auf die größten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der heimischen Wirtschaft, die wir in vielen Gesprächen geschildert bekommen“, so Reuber und Weller.

Beide bekräftigten: „Wir gehen jetzt in den kommenden Tagen weiter auf die Straßen und an die Türen und werben für eine starke Union, die nicht nur redet, sondern handelt. Deshalb haben wir uns dieses Sofortprogramm vorgenommen. Deutschland braucht wieder Zuversicht und Optimismus. Die Menschen müssen sehen, dass die Politik sich endlich wieder ihrer Probleme annimmt.“

Überschattet wurde der Parteitag von der Nachricht des unerwarteten Todes des Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. Friedrich Merz würdigte während des Parteitages Rüddels jahrzehntelanges Engagement für Deutschland und erinnerte an seine Verdienste. „Auch wenn es uns schwerfällt nun zum Tagesgeschäft überzugehen, ist es unsere Pflicht für das einzutreten, für das Erwin aus tiefer Überzeugung mit uns gekämpft hat“, so Reuber abschließend.