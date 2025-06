ALTENKIRCHEN – CDU nominiert Matthias Reuber erneut als Landtagskandidaten im Wahlkreis 2 Altenkirchen/Wissen

Die CDU hat die ersten personellen Weichen für die kommende Landtagswahl gestellt: Dr. Matthias Reuber aus Birken-Honigsessen wurde von den Delegierten einstimmig als Direktkandidat im Wahlkreis 2 nominiert. Der Wahlkreis umfasst die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm und Wissen. Die Verbandsgemeinde Gebhardshain gehört künftig erstmals zum Wahlkreis 1. Reuber, der dem Landtag bereits seit 2021 angehört, erhielt 100 Prozent der Stimmen. In seiner Dankesrede betonte er: „Ich freue mich sehr über das große Vertrauen und werde meine Arbeit mit gewohntem Einsatz und großer Leidenschaft fortführen.“

Als B-Kandidatin wurde Jennifer Siebert aus Fluterschen mit 97,5 Prozent gewählt. Die Sitzungsleitung übernahm die bisherige B-Kandidatin Dagmar Hassel. Für den inhaltlichen Impuls des Abends sorgte der frühere Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz. In seinem Vortrag skizzierte er die aktuellen politischen Herausforderungen und stellte immer wieder Bezüge zur Geschichte her. Auch der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, wandte sich in einem digitalen Grußwort an die Versammlung: „Du bist mit deinen Erfahrungen und deinem Engagement ein ganz wichtiger Teil unserer Fraktion“, sagte er an Reuber gerichtet.

Mit der Nominierung von Dr. Matthias Reuber intensiviert die CDU im Kreis Altenkirchen ihre Vorbereitungen auf die Landtagswahl. In der kommenden Woche wird auch im benachbarten Wahlkreis 1 über die Nachfolge von Michael Wäschenbach entschieden. Dort stellen sich Johannes Behner (Betzdorf) und Dirk Eickhoff (Herdorf) zur Wahl. (Foto: CDU Kreisverband Altenkirchen)