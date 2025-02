ALTENKIRCHEN – Blutspendeaktion in Altenkirchen – DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm und Altenkirchener Marktwurst engagieren sich gemeinsam.

Am 21. Februar 2025 wird in Altenkirchen eine bedeutende Blutspendeaktion stattfinden, organisiert vom DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm. Von 16 bis 20 Uhr sind Spender in der AugustSander-Schule (Gebäude K Glockenspitze) herzlich willkommen. Jeder Spender wird mit einer traditionellen Altenkirchener Marktwurst und einem Becher Kaffee belohnt, bereitgestellt vom engagierten Team der Altenkirchener Marktwurst. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses wichtigen Events zu sein und die Blutspendeaktion zu unterstützen,“ so Achim Gelhaar, Teamleiter der Altenkirchener Marktwurst. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, wie wichtig Blutspenden sind. Daher freuen wir uns, dieses Event in Altenkirchen zu veranstalten und hoffen auf eine rege Teilnahme.

Warum Blutspenden? Blut ist durch nichts zu ersetzen – und jede Spende kann überlebenswichtig sein. Ob bei Unfällen, Operationen oder schweren Krankheiten: Ohne die Bereitschaft der Spender wäre vieles nicht möglich. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen! „Blut spenden heißt, Hoffnung zu schenken.“ In diesen herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft sind. Lassen Sie uns gemeinsam etwas bewegen und ein Zeichen der Menschlichkeit setzen.