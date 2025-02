ALTENKIRCHEN – Bildungsprogramm Haus Felsenkeller lädt erneut zum „Trommelworkshop – Rhythmus des Lebens“ ein

Der Frühling kommt und das Leben erwacht in allen Ecken und Winkeln. Da kommt neue Antriebsfreude und Motivation auf. Trommeln rüttelt euch wach – fördert die gute Laune – schafft Verbindung zwischen Menschen und macht einfach richtig Spaß. Wer das erleben möchte, kommt am 16. März ins Bürgerhaus in Gieleroth. So einfach ist das – Vorerfahrung ist nicht nötig. Es geht um Kommunikation ohne zu sprechen. Nicht um die perfekte Technik oder die Beherrschung des Instrumentes.

Es wird eine Auswahl verschiedener Trommeln da sein, wer aber eine eigene mitbringen möchte, kann das natürlich gerne tun. Viele Menschen haben in vergangenen Terminen schon teilgenommen und sind immer vollauf begeistert. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Interessierte nicht zu lange warten und sich für Sonntag, den 16. März von 11 bis 16 Uhr nichts anderes vornehmen. Die Gebühr beträgt 47 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.