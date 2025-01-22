ALTENKIRCHEN – BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Neue Förderregeln für Sanierungen: Jetzt gut informieren bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Wer eine energetische Sanierung plant, sollte jetzt besonders genau hinschauen: Mit der Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) haben sich die Förderbedingungen geändert. Das betrifft nicht nur den Austausch einer alten Heizung, sondern auch viele Einzelmaßnahmen wie die Dämmung von Dach oder Fassade, den Einbau neuer Fenster oder die Optimierung der Heizungsanlage.

Für einige Eigentümer fallen die Zuschüsse künftig niedriger aus als bisher. Die maximal förderfähigen Kosten sowie der Klimageschwindigkeitsbonus für den Austausch alter Heizungen werden alle sechs Monate abgesenkt. Wer ohnehin einen Heizungstausch plant, kann sich deshalb mit einer frühzeitigen Umsetzung einen höheren Zuschuss sichern. Gleichzeitig wird die Förderung stärker auf Haushalte mit geringerem Einkommen ausgerichtet: Der Einkommensbonus steigt und ein neuer Kinderzuschlag erleichtert Familien den Zugang zu höheren Förderstufen. Die Förderung für die energetische Fachplanung und Baubegleitung bleibt zudem bestehen. Dadurch können Eigentümer auch weiterhin qualifizierte Unterstützung bei der Planung und Umsetzung ihrer Sanierung in Anspruch nehmen und sich einen Teil der Kosten dafür fördern lassen. Wer von den neuen Regelungen profitieren möchte, sollte sich frühzeitig über die geltenden Fördervoraussetzungen informieren und den Förderantrag unbedingt vor Beginn der Sanierungsmaßnahme stellen. Für selbstnutzende Eigentümer lohnt auch ein Blick auf die steuerliche Förderung energiesparender Maßnahmen, diese fällt in manchen Fällen höher aus.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet eine kostenfreie Erstberatung zu passenden Förderprogrammen und deren Anforderungen an. Darüber hinaus beraten die Energieexperten auch unabhängig und kostenlos zu allen weiteren energetischen Fragen in Wohngebäuden an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 3. September, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei). In Altenkirchen am Donnerstag, dem 27. August, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.