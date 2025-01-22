ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Im Einklang: Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität

Immer mehr Haushalte in Rheinland-Pfalz wollen unabhängiger von steigenden Energiepreisen werden und setzen dabei auf selbst erzeugten Solarstrom. Wer eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, kann diesen Strom nicht nur im Haushalt nutzen, sondern auch fürs Elektroauto und die Heizung. So wird Sonnenenergie zur vielseitigen Energiequelle für Haushaltsstrom, Mobilität und Wärme.

Gerade die Kombination aus Photovoltaik, E-Auto und Wärmepumpe bietet großes Potenzial: Das Elektroauto kann direkt und günstig zuhause geladen werden, während die Wärmepumpe den Eigenverbrauch zusätzlich erhöht. Damit das effizient funktioniert, sollten die einzelnen Komponenten – von der PV-Anlage über die Ladeinfrastruktur bis zur Wärmepumpe – gut aufeinander abgestimmt und an das individuelle Nutzungsverhalten angepasst sein.

Wie dieses Zusammenspiel in der Praxis gelingt und worauf es bei Planung und Nutzung ankommt, darüber informiert die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Web-Seminar „Wie kommt die Sonne in Tank und Heizung?“ am Mittwoch, den 20. Mai, ab 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.

Weitere Fragen zum Thema beantworten die Expert der Verbraucherzentrale im Zuge der Energieberatung kostenfrei und unabhängig nach Terminvereinbarung an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 2. Juli, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei).

In Altenkirchen am Donnerstag, dem 28. Mai, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850.

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.