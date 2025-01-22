ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Wärmepumpe: Warum die richtige Dimensionierung entscheidend ist

Wärmepumpen gehören zu den effizientesten und umweltfreundlichsten Heizsystemen – allerdings nur, wenn sie richtig dimensioniert und eingestellt sind. Viele Hausbesitzer lassen sich von Angeboten für zu große oder zu kleine Wärmepumpen verleiten, was entweder die Kosten in die Höhe treibt oder die Lebensdauer der Anlage verkürzt.

Ist die Wärmepumpe zu klein, reicht die Heizleistung an kalten Tagen nicht aus. Ist sie hingegen zu groß, schaltet die Wärmepumpe häufig ein und aus (Takten), was den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer verringert.

Die Verbraucherzentrale möchte Ratsuchende bei der Entscheidungsfindung unterstützen und bietet deshalb für rheinland-pfälzische Haushalte, denen bereits Wärmepumpen-Angebote vorliegen, eine kostenlose Wärmepumpen-Angebots-Beratung an. Sie erhalten nach Einsendung ihrer Angebote und eines ausgefüllten Datenbogens eine ausführliche Bewertung ihrer Unterlagen durch die Energieberater der Verbraucherzentrale. Alle notwendigen Informationen gibt es unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/WP-Angebote

Weitere Fragen zum Heizungstausch beantworten die Energieexperten der Verbraucherzentrale an über 70 Standorten unabhängig und kostenlos im Rahmen nach Terminvereinbarung.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 07. Mai, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei).

In Altenkirchen am Donnerstag, dem 23. April, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850.

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.