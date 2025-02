ALTENKIRCHEN-BERLIN – Die Landfrauen besuchten die „Grüne Woche“Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen starteten bei Schnee und Nebel zum Besuch der Grünen Woche in Berlin. Die Messe ist mit 1.400 Ausstellern aus aller Herren Ländern die größte Verbraucher- und Landwirtschaftsmesse. Leider konnten wegen der Maul- und Klauenseuche nur wenige lebende Tiere besichtigt werden. Beeindruckend war die Leistungsschau der Bundesländer, wo sich die Besucher besonders die Ausstellung von Rheinland-Pfalz ansahen. 800 Essensstände luden zum Probieren der Spezialitäten ein. Die Landfrauen und -männer interessierten sich unter anderem für die Herstellung von Biokraftstoffen, die Versorgung mit eigenen Lebensmitteln und für kleine Firmen mit Nischenprodukten. Nicht fehlen durfte der Besuch der Stände der Landfrauen aus den verschiedenen Landesverbänden.

Bei einer dreistündigen Stadtrundfahrt am nächsten Tag durch die berühmten Plattenbausiedlungen ging es in den Osten Berlins. Dort wurden die ehemaligen Grenzbefestigungen und die Mauer, die Berlin 40 Jahre lang teilte, in Augenschein genommen. Ein Highlight waren die Parodien des Stadtführers des ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Weiter ging es über die Straße „Unter den Linden“ und den Kurfürstendamm. Neben Checkpoint Charlie, dem Regierungsviertel und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten durfte natürlich der Weg durch das „Brandenburger Tor“ nicht fehlen. Zum Schluss der Reise ging der Dank an die Reiseleiterin Elke Hackbeil und man war sich einig: „Berlin ist immer eine Reise wert.“ (ase) Foto: Thomas Schmidt